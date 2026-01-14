Habrá dos nuevas becas estudiantiles en Sonora

Antes de finalizar enero llegará el registro para dos nuevas modalidades de becas, una dirigida para estudiantes de universidades públicas y otra para quienes presenten una discapacidad auditiva, ambas dentro del programa de becas Sonora de oportunidades, informó el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

En las becas para universitarios que cursas sus carreras en instituciones públicas, podrán registrarse quienes estén cursando el periodo enero-junio 2026, y esta se encontrará disponible 30 de enero al 13 de febrero de este año.

Los montos totales de las becas por estudiante son 10 mil, 7 mil 500 y cinco mil pesos, según los criterios de selección establecidos en las reglas de operación para los estudiantes de nivel técnico superior universitario y licenciatura pública inscritos en escuelas en el estado de Sonora, que cubrirán un período de cinco meses.

BECAS AUDITIVAS

Este programa de becas está orientado a reconocer el esfuerzo de los estudiantes con discapacidad auditiva de bachillerato, técnico superior universitario y licenciatura inscritos en instituciones públicas o privadas del Estado de Sonora y tiene por objetivo prevenir que personas con sordera o con alguna discapacidad auditiva no puedan ejercer a plenitud su derecho a la educación.

Se subraya que se podrá destinarse para adquirir aparatos auditivos, contar con el servicio de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana altamente capacitados o las herramientas necesarias para ejercer su derecho a la educación, asegurando así su desarrollo educativo y su integración social. También estará disponible del 30 de enero al 13 de febrero de este año.

Cabe destacar que, si bien el sistema acepta el registro de todos aquellos que tengan la intención de obtener una de las becas, una vez cerrado el sistema oficial, se inicia un proceso de evaluación para determinar quiénes serán los acreedores de este beneficio.