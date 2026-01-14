CEDH acerca servicios a la comunidad

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, invita a la ciudadanía en general a que se acerquen a solicitar asesoría y apoyo, poniendo también a disposición una unidad móvil que se encuentra recorriendo distintos puntos, además informó que tan solo del 5 enero con corte al día 11 han realizado 535 acciones a nivel estatal, tanto de protección de los derechos humanos como de atención y apoyo a la sociedad.

Desde el inicio de año han realizado a la fecha ha realizado más de tres jornadas en colonias y comunidades, con la finalidad de promover y acercar los servicios que prestan como registro de quejas, asesorías jurídicas, apoyo en trámites diversos, canalización y acompañamiento ante otras autoridades.

Entre las acciones que se han llevado en transcurso estas semanas del primer mes del año, son 461 atenciones inmediatas; 40 nuevas quejas; seis medidas cautelares; 78 horas en centros de reinserción social y filtros antialcohol; y siete cursos de capacitación entre otros.

Además, se destacan seis atenciones para la activación del "Protocolo de Estambul" que se refiere a la investigación y documentación de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, basados en un manual que ofrece directrices para estos casos.

Por otra parte, la CEDH Sonora reiteró que amplía y moderniza con contacto con la gente para brindar una atención las 24 horas los siete días de la semana a través del Whatsapp (662)4020711 para que las personas puedan presentar una queja o una denuncia desde el lugar donde se encuentren para recibir el servicio de atención y orientación jurídica.