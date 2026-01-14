  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

CEDH acerca servicios a la comunidad

También están trabajando en brindar servicio las 24 horas a través de WhatsApp

Ene. 14, 2026
Entre las acciones que se han llevado en transcurso estas semanas del primer mes del año, son 461 atenciones inmediatas; 40 nuevas quejas; seis medidas cautelares; 78 horas en centros de reinserción social y filtros antialcohol
Entre las acciones que se han llevado en transcurso estas semanas del primer mes del año, son 461 atenciones inmediatas; 40 nuevas quejas; seis medidas cautelares; 78 horas en centros de reinserción social y filtros antialcohol

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, invita a la ciudadanía en general a que se acerquen a solicitar asesoría y apoyo, poniendo también a disposición una unidad móvil que se encuentra recorriendo distintos puntos, además informó que tan solo del 5 enero con corte al día 11 han realizado 535 acciones a nivel estatal, tanto de protección de los derechos humanos como de atención y apoyo a la sociedad.

Desde el inicio de año han realizado a la fecha ha realizado más de tres jornadas en colonias y comunidades, con la finalidad de promover y acercar los servicios que prestan como registro de quejas, asesorías jurídicas, apoyo en trámites diversos, canalización y acompañamiento ante otras autoridades.

Entre las acciones que se han llevado en transcurso estas semanas del primer mes del año, son 461 atenciones inmediatas; 40 nuevas quejas; seis medidas cautelares; 78 horas en centros de reinserción social y filtros antialcohol; y siete cursos de capacitación entre otros.

Además, se destacan seis atenciones para la activación del "Protocolo de Estambul" que se refiere a la investigación y documentación de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, basados en un manual que ofrece directrices para estos casos.

Por otra parte, la CEDH Sonora reiteró que amplía y moderniza con contacto con la gente para brindar una atención las 24 horas los siete días de la semana a través del Whatsapp (662)4020711 para que las personas puedan presentar una queja o una denuncia desde el lugar donde se encuentren para recibir el servicio de atención y orientación jurídica.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 14 de enero
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 14 de enero

Enero 14, 2026

Las presas de la cuenca del Río Yaqui apenas alcanzan el 29.8% de su capacidad total, pese a registrar una ligera recuperación respecto a 2024

Bahía de Kino llevará a cabo un carnaval por primera vez: estos son todos los detalles del evento
Sonora

Bahía de Kino llevará a cabo un carnaval por primera vez: estos son todos los detalles del evento

Enero 14, 2026

El festejo se llevará a cabo durante el mes de febrero y actualmente se encuentra en etapa de organización

¿Por qué llevan el título de Heroicas? La historia detrás de estos municipios de Sonora
Sonora

¿Por qué llevan el título de "Heroicas"? La historia detrás de estos municipios de Sonora

Enero 14, 2026

En el noroeste del país existen nueve ciudades con esta distinción, el cual es un reconocimiento oficial por hechos que marcaron a México