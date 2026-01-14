Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 14 de enero

La cuenca del Río Yaqui, una de las más importantes para el abastecimiento de agua en Sonora, atraviesa un escenario de recuperación limitada que mantiene en alerta a autoridades y especialistas.

Aunque los niveles de almacenamiento muestran una mejoría respecto al año pasado, el volumen actual sigue siendo insuficiente para cubrir la creciente demanda urbana y, sobre todo, agrícola de la región.

NIVEL DE LAS PRESAS HOY 14 DE ENERO

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte a este lunes 12 de enero, las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic almacenan en conjunto 2 mil 089.1 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa apenas el 29.8 por ciento de su capacidad total. Si bien este volumen es 888.1 Mm³ superior al registrado en el mismo periodo de 2024, el sistema aún se encuentra lejos de niveles óptimos para garantizar el suministro durante el año.

Especialistas en gestión hídrica señalan que esta recuperación parcial no compensa los efectos acumulados de años con lluvias por debajo del promedio, ni la alta presión que ejercen las actividades productivas del sur del estado, donde la agricultura depende en gran medida del agua almacenada en estos embalses.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS

El informe de Conagua revela diferencias importantes en el comportamiento de cada uno de los principales embalses de la cuenca del Río Yaqui.

La presa La Angostura registra un almacenamiento de 438.8 Mm³, equivalente al 57.6 por ciento de su capacidad total. Este embalse mantiene una aportación de 20.63 metros cúbicos por segundo, aunque no se reportan precipitaciones recientes en la zona.

registra un almacenamiento de 438.8 Mm³, equivalente al 57.6 por ciento de su capacidad total. Este embalse mantiene una de 20.63 metros cúbicos por segundo, aunque no se reportan precipitaciones recientes en la zona. La presa El Novillo , uno de los pilares del sistema hidráulico del estado, el volumen almacenado asciende a 1,008.0 Mm³, lo que representa el 33.4 por ciento de su capacidad. Actualmente recibe una aportación de 5.51 metros cúbicos por segundo, también sin lluvias registradas en días recientes.

, uno de los pilares del sistema hidráulico del estado, el volumen almacenado asciende a 1,008.0 Mm³, lo que representa el 33.4 por ciento de su capacidad. Actualmente recibe una de 5.51 metros cúbicos por segundo, también sin lluvias registradas en días recientes. La presa El Oviáchic, que apenas cuenta con 642.3 Mm³ almacenados, equivalentes al 19.9 por ciento de su capacidad total. Este embalse no reporta aportaciones ni precipitaciones.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui reporta una aportación total de apenas 16.14 metros cúbicos por segundo, una cifra que autoridades y expertos consideran insuficiente frente a la demanda actual. Municipios del sur de Sonora, así como el sector agrícola, dependen de estos volúmenes para sostener sus actividades, lo que obliga a mantener esquemas de administración y uso eficiente del agua.

Ante este panorama, especialistas insisten en la necesidad de reforzar medidas de ahorro, modernizar sistemas de riego y dar seguimiento puntual a la evolución de los niveles de las presas, a la espera de que la próxima temporada de lluvias permita una recuperación más significativa del sistema hídrico del Río Yaqui.