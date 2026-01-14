Bahía de Kino llevará a cabo un carnaval por primera vez: estos son todos los detalles del evento

Bahía de Kino se prepara para vivir un momento histórico con la realización de su primer carnaval, un evento que busca reunir a familias, impulsar la economía local y recuperar una tradición que años atrás ya se había intentado en la comunidad.

El festejo se llevará a cabo durante el mes de febrero y actualmente se encuentra en etapa de organización, con la participación activa de comerciantes y autoridades locales.

UN CARNAVAL IMPULSADO POR LA COMUNIDAD

El comisario de Bahía de Kino, Abdón René Berreyezsa Espinoza, explicó que la iniciativa nació a partir del interés de los comerciantes, quienes vieron en el carnaval una oportunidad para atraer visitantes y generar movimiento económico.

De acuerdo con el funcionario, recientemente se realizaron invitaciones a la población y se contempla que el próximo viernes 23 se haga una presentación oficial del carnaval en la plaza pública, donde se darán a conocer más detalles del programa.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL CARNAVAL DE BAHÍA DE KINO

Aunque la fecha exacta del desfile aún no está definida, los organizadores ya trabajan en la logística de diversas actividades que formarán parte de la celebración. Entre ellas destacan los bailes populares y el evento de coronación de la reina del carnaval.

El orden de estas actividades todavía se encuentra en análisis, ya que se evalúan distintas propuestas para definir si la coronación se realizará antes o después del desfile y los bailes.

ELECCIÓN DE LA REINA CON CAUSA SOCIAL

Uno de los aspectos más destacados del carnaval de Bahía de Kino es que la elección de la reina tendrá un enfoque solidario. La ganadora será quien logre reunir la mayor cantidad de kilos de alimentos no perecederos.

Estos apoyos serán donados posteriormente a una asociación civil, lo que convierte al evento en una celebración con impacto social positivo para la comunidad.

SEGURIDAD Y AMBIENTE FAMILIAR

La noticia del carnaval ha sido bien recibida por los habitantes de Bahía de Kino, quienes se han mostrado entusiasmados por esta nueva fiesta. Las autoridades confirmaron que se contará con el respaldo de los cuerpos de emergencia para garantizar la seguridad de los asistentes.

Si bien reconocen que no se tratará del carnaval más grande de los puertos de Sonora, los organizadores confían en que será una experiencia agradable, con ambiente familiar y beneficios económicos para el destino turístico.

DATOS CLAVE DEL CARNAVAL DE BAHÍA DE KINO

Mes: febrero

Fecha exacta: por definir

Tipo de evento: carnaval con ambiente familiar

con Actividades: bailes, desfile y coronación

y Elección de reina: mediante la donación de alimentos no perecederos

Organización: autoridades locales y comerciantes

Bahía de Kino se alista así para abrir una nueva página en su historia festiva, invitando a locales y visitantes a disfrutar de un carnaval pensado para convivir, ayudar y celebrar en comunidad.