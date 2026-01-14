Siete imputados en el Caso Waldo´s en Hermosillo llevarán su proceso en libertad, confirma la FGJE

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que siete de los ocho imputados en el caso del incendio de la tienda Waldo´s en Hermosillo enfrentarán su proceso penal en libertad, luego de una audiencia que se prolongó por casi 18 horas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la audiencia inició a las 9:30 de la mañana del 13 de enero y concluyó a las 3:20 de la madrugada del 14 de enero, con una duración total de 17 horas y 50 minutos. Durante este tiempo, el Ministerio Público formuló imputación contra ocho personas físicas y la persona moral propietaria de la sucursal donde ocurrió el siniestro.

¿DE QUÉ SE LES ACUSA?

Los imputados enfrentan cargos por homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además de uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal.

Estos delitos están relacionados con el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025, en una tienda Waldo´s ubicada en las calles Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, en el centro de Hermosillo, donde murieron 24 personas y 15 más resultaron heridas.

¿POR QUÉ SE LLEVARÁ SU PROCESO EN LIBERTAD?

El juez determinó que siete de los imputados podrán enfrentar su proceso en libertad, al considerar que cumplen con los requisitos de arraigo, que se presentaron voluntariamente a la audiencia y que no representan riesgo para las víctimas ni para la investigación.

En lugar de prisión preventiva , se impusieron tres medidas cautelares :

Pago de una garantía económica

Prohibición de salir del territorio que determine el juez

En palabras simples: no pueden huir, deben dar la cara y dejar dinero como garantía de que cumplirán.

EL CASO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE WALDO'S

Una situación distinta enfrenta José Luis "N.", representante legal de la empresa propietaria de la tienda. A él se le acusa de tramitar permisos municipales con documentos falsos, así como de incumplir obligaciones legales que, de haberse cumplido, pudieron evitar el resultado fatal del incendio.

Por estos hechos, el juez ordenó prisión preventiva justificada. Sin embargo, debido a que el imputado cuenta con una suspensión de amparo, la medida no pudo ejecutarse por el momento.

La Fiscalía informó que combatirá dicho amparo para que enfrente el proceso en prisión. La defensa de los imputados solicitó una ampliación de 144 horas del plazo constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el 19 de enero.

Asimismo, tres personas más con órdenes de aprehensión ejecutadas deberán comparecer el 29 de enero y doce más ya fueron judicializadas, pero se encuentran protegidas por amparos. Mientras tanto, dos siguen prófugas de la justicia.

La FGJES aseguró que continuará con las acciones legales necesarias para llevar ante los tribunales tanto a quienes cuentan con amparos como a quienes se encuentran evadidos.

También informó que desde el 24 de diciembre de 2025 se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles delitos de competencia federal.