Eligen a comisarios en Navojoa; fue un proceso transparente y con mayor participación

En un proceso sin quejas, ni retrasos y con un incremento en la participación del 18 por ciento, se eligieron a los nuevos comisarios municipales en Navojoa, lo que representó un paso en la democracia en las comunidades rurales, dio a conocer el regidor presidente de la Comisión Especial para la elección, Marco Sánchez.

La jornada electoral desarrollada el pasado domingo, dijo que representó la participación de más de 6,500 personas, quienes salieron a votar y contribuir a que se desarrollará un proceso en orden y con legitimidad.

El proceso, explicó, se desarrolló durante el último mes, con la fase de inscripción, campañas por parte de los candidatos y la pasada jornada electoral.

"No tuvimos incidentes, actas o problemas relacionados con la votación; con la ayuda de Contraloría se verificó que el proceso fuera apegado a la legalidad", precisó.

En cuanto a los ganadores, describió, fueron, Félix Guadalupe Flores Murillo por la Comisaría de San Ignacio, quien recibió 560 votos; así como Rodrigo Barreras en la Comisaría Rosales con 376 votos; mientras por Pueblo Mayo, resultó electo José Ramón Enríquez Arguelles con 278 votos y en Fundición, lo hizo Paul Geovanni Salas con 573 votos.

En la Comisaría de Tesia, la ganadora resultó Claribel Escamilla Moreno con 335 votos; en la Comisaría de Camoa, Manuel de Jesús Esquer Osuna fue el triunfador con 149 votos; en la Comisaría de Bacabachi, fue Pedro Lerma Lugo, con 545 votos y en la Comisaría de Masiaca, la triunfante fue Dámaris Eunice Aguilar Piña con 333 votos.

"En comparativa con la pasada elección en 2022, creció 18 por ciento la participación, de 5,600 votos que se tuvo la elección pasada, crecimos a 6,500 votos, lo que reflejo el interés de los participantes", culminó.