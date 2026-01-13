Crisis económica y escasez de producto redujeron 30% el padrón de pescadores en Yavaros

Por lo menos el 30 por ciento de los pescadores que se tienen en el puerto de Yavaros, ha decidido abandonar la actividad en los últimos cinco años, incluso algunos han optado por la migración a otros puertos pesqueros en la búsqueda de mejores oportunidades laborales.

Esto como consecuencia de la baja producción y la crisis económica que se ha vivido en los últimos años en la zona pesquera, tiempo en el que la escasez de productos, se ha combinado con la presencia de tiburones, generando temor e incertidumbre para algunos.

Según el representante de la cooperativa Loma Parda, Ramón Valenzuela Ruelas, los últimos años han sido de cambios para quienes se dedican al mar, ya que productos que en su momento llegaron a ser abundantes, como el camarón, la jaiba y el callo de hacha, han venido a la baja.

Este efecto ha provocado que los gastos de operación no se alcancen a cubrir, terminando en algunos casos con números rojos y obligando a algunos a cambiar de giro.

"Yo creo que en los últimos cinco años se ha sentido el cambio, hay menos productos, los precios son bajos y los costos de producción se han ido elevando", describió.

Por su parte, otros pescadores con asentamiento en el puerto de Yavaros, mencionaron que este inicio del 2026, se ha visto marcado por las malas condiciones climáticas, lo que ha provocado que algunos días se paralice la actividad pesquera, lo que representa bajas utilidades.