Clima en Sonora hoy, 19 de enero: Así se prevé el tiempo en las principales ciudades del estado

Con base en el análisis de la información meteorológica más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de distintas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este lunes 19 de enero, destacando condiciones estables, pero con cambios importantes en los próximos días.

Para hoy, la presencia de la corriente en chorro subtropical favorecerá cielos parcialmente nublados en todo el territorio estatal, sin probabilidad de lluvias. Durante el día se mantendrá un ambiente cálido, principalmente en las regiones centro y sur, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 32 grados centígrados. No obstante, durante la noche y la madrugada continuará un ambiente muy frío a frío, sobre todo en la zona montañosa del estado.

Las autoridades meteorológicas también informaron que se mantiene la vigilancia por el ingreso de un nuevo frente frío previsto para los días 24 y 25 de enero. Este sistema, en combinación con una vaguada polar, podría provocar lluvias moderadas, rachas de viento fuertes y un marcado descenso en las temperaturas en toda la entidad. Además, no se descarta la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en regiones altas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO

En Hermosillo, el día inició con una temperatura mínima de 12 °C y una humedad relativa del 50%. Para este lunes se espera una máxima de 31 °C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas que podrían alcanzar los 30 km/h. El cielo permanecerá parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón registró una temperatura mínima de 11 °C y una humedad del 70%. Se prevé una máxima de 31 °C, con condiciones similares de viento y cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones.

En Nogales, el amanecer fue frío, con 5 °C y una humedad del 40%. Durante el día, el termómetro podría llegar hasta los 23 °C. Se esperan vientos moderados y cielos parcialmente nublados, sin lluvia.

Para San Luis Río Colorado, la temperatura mínima fue de 10 °C con una humedad del 40%, mientras que la máxima alcanzaría los 27 °C. El pronóstico indica vientos de hasta 30 km/h y condiciones secas.

En Navojoa, se reportó una mínima de 12 °C y humedad del 70%. El ambiente será cálido durante la tarde, con valores cercanos a los 31 °C y sin probabilidad de precipitación.

Agua Prieta destacó por registrar una de las temperaturas más bajas, con -1 °C al amanecer y una humedad del 50%. A lo largo del día se espera una máxima de 24 °C, con cielos parcialmente nublados y vientos moderados.

Finalmente, en Guaymas la temperatura mínima fue de 13 °C con humedad del 70%. Se prevé una máxima de 24 °C y rachas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h, sin lluvias previstas.

Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada ante los cambios meteorológicos, especialmente por la posible llegada del frente frío, y tomar precauciones ante las bajas temperaturas nocturnas y los vientos fuertes que podrían presentarse en los próximos días.