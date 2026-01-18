  • 24° C
  Domingo, 18 De Enero Del 2026
Escuela Fausto Topete de Huatabampo estará lista para el ciclo escolar 2026-2027

Se encuentra en proceso de reconstrucción, pero se contempla que aproximadamente para el mes de julio sea entregada

Ene. 18, 2026
Escuela Fausto Topete de Huatabampo estará lista para el ciclo escolar 2026-2027

Para el próximo ciclo escolar, la escuela primaria Fausto Topete de Huatabampo podría quedar lista y retomar las clases, luego del proceso de demolición y reconstrucción que se está llevando a cabo, explicó el delegado regional de la SEC, Ramón Delgado Corral.

Recordó que fue a principios del pasado mes de diciembre, cuando el plantel tuvo que ser demolido, esto a causa de que presentaba daño estructural, sin embargo, el objetivo es que sea reconstruida y que los alumnos puedan retomar sus clases ahí a partir del nuevo ciclo.

"La escuela Fausto Topete se derrumbó en su totalidad porque era de alto riesgo de un colapso, por el peligro que había se tomó la decisión junto a Protección Civil de que fuera demolida, pero ya se trabaja en su reconstrucción, la idea es que para julio pueda quedar lista", añadió.

El representante de la SEC en la región, mencionó que el plantel contará con aulas nuevas y mobiliarios nuevos para que los estudiantes que se tienen, puedan regresar a las aulas en el ciclo 2026-2027; actualmente están llevando clases en la escuela primaria Micaela A. de Bojórquez, ubicada a escasos metros del plantel.

Describió que la institución cuenta con seis maestros, directivos, además de un docente de educación física, educación especial y personal administrativo, quienes regresarán al plantel para el nuevo ciclo.

"Es una escuela con casi siete décadas de antigüedad, de ahí la necesidad de que fuera renovada y seguir por más décadas recibiendo a estudiantes", detalló.

La escuela primaria Fausto Topete está ubicada en Huatabampo y es una de las instituciones más antiguas que se tienen.

Edgar Coronado
