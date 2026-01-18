Carnaval Guaymas 2026: conoce la cartelera de conciertos y todas sus fechas

El Carnaval Guaymas 2026, bajo el lema "El pueblo está de fiesta", regresa con una cartelera musical que promete conciertos de primer nivel para toda la comunidad y visitantes. La programación se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero en el , con presentaciones que iniciarán a partir de las 23:00 horas cada noche.

ARTISTAS, DÍAS Y HORARIOS CONFIRMADOS

La programación musical fue presentada oficialmente por las autoridades locales y contempla una serie de conciertos con artistas de distintos géneros, que buscan atraer tanto a locales como a turistas:

12 de febrero – Banda Triguera a las 24:00 horas

a las 24:00 horas 13 de febrero – Grupo Laberinto a las 24:00 horas

a las 24:00 horas 14 de febrero – Tropicalísimo Apache a las 24:00 horas

a las 24:00 horas 15 de febrero – Su Majestad La Brissa a las 24:00 horas

a las 24:00 horas 16 de febrero – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey a las 24:00 horas

a las 24:00 horas 17 de febrero – Gloria Trevi a las 23:00 horas

Todas las presentaciones se realizarán en el Malecón Turístico de Guaymas, consolidando este espacio como el epicentro de la fiesta, donde los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, coloridos shows y el ambiente característico de esta tradición regional.

UNA CELEBRACIÓN PARA TODA LA FAMILIA

Además de los conciertos, el Carnaval Guaymas 2026 contará con desfiles de carros alegóricos, coronaciones de la reina y actividades recreativas para todas las edades. La alcaldesa Karla Córdova González destacó que este evento busca reforzar la identidad cultural del puerto y atraer visitantes de la región y del país.

Con esta cartelera, el Carnaval de Guaymas se consolida como una de las celebraciones más importantes del noroeste mexicano, combinando música, tradición y diversión para toda la familia.