Clima en Sonora hoy 18 de enero: se esperan temperaturas más cálidas en gran parte de Sonora

Este domingo, Sonora registra condiciones de clima estables y sin lluvias en la mayor parte del estado, de acuerdo con la información meteorológica más reciente. Durante las primeras horas del día se mantiene un ambiente fresco a frío, principalmente en municipios del norte y en las zonas serranas, donde las temperaturas son más bajas.

Conforme avanza el día, se espera un aumento gradual en las temperaturas, lo que provocará un ambiente cálido durante la tarde en regiones del centro, sur y suroriente de la entidad.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con presencia de algunas nubes aisladas, mientras que los vientos serán ligeros a moderados y la humedad se mantendrá baja, favoreciendo un día seco y con temperaturas por arriba de lo normal para esta época del año.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES ESTE DOMINGO 18 DE ENERO

HERMOSILLO

Se espera un ambiente fresco por la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de 11-13 °C y máximas templadas a cálidas de 27-31 °C por la tarde. El cielo permanecerá con nubes intermitentes y sin probabilidad de lluvia. La humedad relativa será baja y los vientos ligeros a moderados, manteniendo un día seco y agradable para actividades al aire libre.

CIUDAD OBREGÓN

El termómetro oscilará entre 13 °C de mínima en la madrugada y 30-31 °C de máxima en la tarde, con intervalos nubosos y predominio de clima seco. Los vientos serán moderados, sin expectativa de lluvias. El ambiente será cálido por la tarde y con sensación térmica estable durante gran parte del día.

NOGALES

En la zona norte del estado se prevé una mínima fresca de 2-4 °C por la mañana, con máximas de 20-23 °C durante la tarde. El cielo presentará intervalos de nubes y claros, sin probabilidad de lluvia, y los vientos serán ligeros a moderados, reforzando la sensación de frío en las primeras horas del día.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Se pronostica una mínima de 7-9 °C y una máxima de 24-26 °C con ambiente mayormente seco. Los vientos serán moderados, con rachas puntuales, y sin lluvia, generando un día estable y soleado en el noroeste sonorense.

NAVOJOA

La mínima rondará 12-13 °C, mientras que la máxima alcanzará 31-32 °C, con cielo mayormente con intervalos de nubes y claros. La humedad relativa será moderada y los vientos ligeros a moderados, aportando un ambiente cálido y seco por la tarde.

AGUA PRIETA

La mañana será fría, con temperaturas cercanas a 1-3 °C, mientras que la tarde se elevará hasta 19-21 °C. Cielos con algunas nubes y sin lluvias, con vientos ligeros a moderados que mantienen las condiciones frías al inicio del día.

GUAYMAS

En la región costera se esperan temperaturas mínimas de 14-15 °C y máximas de 26-27 °C. La humedad relativa será más alta que en el interior del estado, aunque el ambiente se mantendrá seco y cálido en el día, con vientos moderados a frescos sin precipitaciones.