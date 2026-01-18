  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 18 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Revelan causa de mortandad de peces

Tras la investigación de Profepa, se determinó que los motivos fueron los desechos de pesca comercial; se descartó la contaminación

Ene. 18, 2026
Revelan causa de mortandad de peces

La muerte de ejemplares de la especie cochito, registrada en días pasados en la playa El Siáric, en el Municipio de Etchojoa, se debió a desechos de pesca comercial por parte de barcos sardineros o camaroneros.

Así lo determinó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de Sonora, tras realizar labores de inspección durante dos días en esa playa.

La dependencia informó que se descartó contaminación por desechos industriales, versión que se manejó inicialmente como la causa de la muerte de los peces.

“Si la causa hubiera sido por factores contaminantes, entonces habrían muerto muchas otras especies, no solamente la de cochito”, señaló la Profepa.

“Lo que sucede es que los barcos que capturan sardina o camarón atrapan en ocasiones, con sus redes, pescados que no les interesan, por lo que los desechan, y son los que aparecen en la playa”, explicó.

Asimismo, la Procuraduría reveló que este asunto, al tratarse de pesca comercial, ya quedó en competencia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

“La Profepa atiende casos de especies protegidas, y el cochito no lo es. También tratamos tipos de contaminación de orden federal e industrial”, indicó.

“Por ello, el personal de la dependencia ya dejó las investigaciones mencionadas y ahora será la Conapesca la que se encargue y ponga orden en este tema”, subrayó.

El pez cochito es una de las especies de gran valor dentro de la pesca ribereña, debido a su disponibilidad durante todo el año y sus grandes volúmenes de captura

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy 17 de enero: Se esperan tardes más cálidas en el Estado
Sonora

Clima en Sonora hoy 17 de enero: Se esperan tardes más cálidas en el Estado

Enero 17, 2026

Asimismo, se pronostica que se mantengan estables las mañanas frías a muy frías en la mayor parte del territorio sonorense, con cielos despejados

Otorgan apoyo alimentario a casas hogar de Navojoa
Sonora

Otorgan apoyo alimentario a casas hogar de Navojoa

Enero 16, 2026

Fundación Eva de Camou y Grupo Mar donan atún para auxiliar en la nutrición de los residentes

Navojoa formaliza la designación de nuevos comisarios municipales
Sonora

Navojoa formaliza la designación de nuevos comisarios municipales

Enero 16, 2026

Son los nuevos representantes de las ocho comisarías, quienes estarán al frente lo que resta de la administración municipal 2024-2027