Revelan causa de mortandad de peces

La muerte de ejemplares de la especie cochito, registrada en días pasados en la playa El Siáric, en el Municipio de Etchojoa, se debió a desechos de pesca comercial por parte de barcos sardineros o camaroneros.

Así lo determinó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de Sonora, tras realizar labores de inspección durante dos días en esa playa.

La dependencia informó que se descartó contaminación por desechos industriales, versión que se manejó inicialmente como la causa de la muerte de los peces.

“Si la causa hubiera sido por factores contaminantes, entonces habrían muerto muchas otras especies, no solamente la de cochito”, señaló la Profepa.

“Lo que sucede es que los barcos que capturan sardina o camarón atrapan en ocasiones, con sus redes, pescados que no les interesan, por lo que los desechan, y son los que aparecen en la playa”, explicó.

Asimismo, la Procuraduría reveló que este asunto, al tratarse de pesca comercial, ya quedó en competencia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

“La Profepa atiende casos de especies protegidas, y el cochito no lo es. También tratamos tipos de contaminación de orden federal e industrial”, indicó.

“Por ello, el personal de la dependencia ya dejó las investigaciones mencionadas y ahora será la Conapesca la que se encargue y ponga orden en este tema”, subrayó.

El pez cochito es una de las especies de gran valor dentro de la pesca ribereña, debido a su disponibilidad durante todo el año y sus grandes volúmenes de captura