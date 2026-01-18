Madres buscadoras de Sonora se reúnen con más de 150 jóvenes para compartir experiencias de búsqueda

Más de 150 jóvenes procedentes de diferentes municipios de la provincia de Hermosillo, incluidos Nogales, Ciudad Obregón y Culiacán, participaron en un encuentro de Pastoral Juvenil donde escucharon a madres buscadoras de Sonora compartir sus historias y vivencias en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. El evento, organizado en un ambiente de reflexión y apoyo comunitario, permitió acercar a las nuevas generaciones a una causa que ha marcado profundamente a muchas familias sonorenses.

Las Madres Buscadoras de Sonora son un colectivo formado principalmente por mujeres que han perdido a hijos y familiares y dedican su tiempo y esfuerzo a localizarlos, ya sean vivos o, aunque sea, para recuperar sus restos. Desde su formación en 2019, este grupo ha crecido y se ha convertido en un referente de búsqueda ciudadana ante el fenómeno de desapariciones en el estado.

TESTIMONIOS QUE BUSCAN SENSIBILIZAR

Durante el encuentro, varias de las madres compartieron momentos de dolor, resiliencia y esperanza. Una de ellas narró que lleva más de 10 años buscando a su hijo, y que en ese tiempo ha vivido momentos en los que sintió que nadie escuchaba su demanda ni su dolor. Dichos testimonios buscan no solo recordar a los desaparecidos, sino también sensibilizar sobre el impacto emocional y social que este fenómeno tiene en las familias.

La participación de jóvenes en este tipo de foros se ha visto como una oportunidad para generar conciencia y fomentar acciones de solidaridad, acompañamiento y respeto hacia quienes viven la experiencia de no saber dónde están sus seres queridos.

Las madres buscadoras expresaron su agradecimiento hacia la Iglesia Católica por el acompañamiento brindado durante los diferentes momentos de esta lucha, destacando que las instancias religiosas han servido de apoyo espiritual y de espacio para diálogo y reflexión, especialmente en eventos como el encuentro Provincial de Pastoral Juvenil, donde se integran actividades para jóvenes y familiares afectados por desapariciones.

Son más de 10 años desde que empecé a buscar a mi Alex y han sido tantas las veces que he sentido que Dios se olvidó de mí, que ya perdí la cuenta.



Quiero darle las gracias a la Iglesia Católica por arroparnos y hacernos sentir que Dios existe, aún entre tanto dolor. pic.twitter.com/CWrz0AqoW8 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) January 17, 2026

UNA CAUSA QUE TRASCIENDE GENERACIONES

Más allá de la búsqueda física de sus familiares, las Madres Buscadoras de Sonora han encontrado en estos espacios la posibilidad de compartir sus historias, fortalecer redes de apoyo y acercar a jóvenes a la realidad de cientos de personas desaparecidas en México. Organizaciones similares han surgido en distintas partes del país como respuesta ciudadana a la crisis de desapariciones que enfrenta la nación.