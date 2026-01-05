Madres Buscadoras Comca`ac piden apoyo

Para poder continuar con labores de búsqueda de familiares desaparecidos, el colectivo de Madres Buscadoras Comca`ac formado recientemente, se encuentra pidiendo apoyo para la adquisición de herramientas como picos, palas e incluso un dron, informó Thelma Guadalupe Pérez, vocera del colectivo.

Fue en agosto del año pasado, es decir hace como cuatro meses atrás, cuando se formó este colectivo a raíz de la desaparición del joven de 21 años de edad, Juan Enrique Martínez Pérez el 13 de agosto de 2024 en la zona del poblado Miguel Alemán, y quien es hijo de la fundadora y representante del grupo formado por los mismos familiares.

La vocera dijo que actualmente el colectivo formado por aproximadamente 20 personas entre hombres y mujeres, al estar empezado a realizar actividades de búsqueda en campo están solicitando: "palas, picos, todo lo que se necesita para una búsqueda", incluso un dron para agilizar el detectar puntos y el apoyo puede ser en especie o una transferencia de fondos.

Thelma Guadalupe Pérez, detalló que además de las búsquedas para localizar a su hijo, también se encuentran atendiendo las llamadas anónimas que llegan a su colectivo, moviéndose no solo en la región de Punta Chueca o el resto de la región de la comunidad Comca`ac sino también "nos movemos con rumbo a los lugares que nos indican".

Además, como grupo de familia, están pidiendo de manera directa al gobierno federal y estatal que se atienda el tema de la desaparición de su hijo quien está próximo a cumplir 22 años de edad, y asimos piden el apoyo para continuar el resto de las personas que están pasando por momentos complicados con situaciones similares a la de ellos.

Para poder apoyar a las Madres Buscadoras Comca`ac, lo pueden hacer comunicándose al número (662)3292745 para que les proporcionen los datos para que enviar los apoyos que están solicitando.