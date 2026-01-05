  • 24° C
Sonora

Madres Buscadoras Comca`ac piden apoyo

Esperan recibir picos, palas y demás herramientas para continuar con localizaciones

Ene. 05, 2026
Madres Buscadoras Comca`ac

Para poder continuar con labores de búsqueda de familiares desaparecidos, el colectivo de Madres Buscadoras Comca`ac formado recientemente, se encuentra pidiendo apoyo para la adquisición de herramientas como picos, palas e incluso un dron, informó Thelma Guadalupe Pérez, vocera del colectivo.

Fue en agosto del año pasado, es decir hace como cuatro meses atrás, cuando se formó este colectivo a raíz de la desaparición del joven de 21 años de edad, Juan Enrique Martínez Pérez el 13 de agosto de 2024 en la zona del poblado Miguel Alemán, y quien es hijo de la fundadora y representante del grupo formado por los mismos familiares.

La vocera dijo que actualmente el colectivo formado por aproximadamente 20 personas entre hombres y mujeres, al estar empezado a realizar actividades de búsqueda en campo están solicitando: "palas, picos, todo lo que se necesita para una búsqueda", incluso un dron para agilizar el detectar puntos y el apoyo puede ser en especie o una transferencia de fondos.

Thelma Guadalupe Pérez, detalló que además de las búsquedas para localizar a su hijo, también se encuentran atendiendo las llamadas anónimas que llegan a su colectivo, moviéndose no solo en la región de Punta Chueca o el resto de la región de la comunidad Comca`ac sino también "nos movemos con rumbo a los lugares que nos indican".

Además, como grupo de familia, están pidiendo de manera directa al gobierno federal y estatal que se atienda el tema de la desaparición de su hijo quien está próximo a cumplir 22 años de edad, y asimos piden el apoyo para continuar el resto de las personas que están pasando por momentos complicados con situaciones similares a la de ellos.

Para poder apoyar a las Madres Buscadoras Comca`ac, lo pueden hacer comunicándose al número (662)3292745 para que les proporcionen los datos para que enviar los apoyos que están solicitando.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

