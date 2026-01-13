Continúa audiencia por caso Waldo´s en Sonora

Este martes se reanudó la audiencia del caso Waldo`s en Hermosillo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, misma que había sido aplazada el pasado 24 de diciembre a solicitud de los abogados defensores y los representantes legales de las víctimas.

Este es el caso donde fallecieron 24 personas debido a una explosión en el interior de esta cadena comercial, y que como parte de la investigación realizada a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se emitieron 25 órdenes de aprehensión.

Algunos puntos tratados en la audiencia celebrada este martes, fueron a la omisión de realizar mantenimiento desde el 2022; ignorar las advertencias técnicas por tres años, acción por la cual se derivó la explosión; además se indicó que la tienda se encontraba indebidamente abierta al público por no contar con el reglamento interno de protección civil; y también por la exhibición de dictamen de Protección Civil apócrifo.

Respecto a que los detenidos por estos hechos fueran puestos en libertad, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, había explicado que fueron los abogados de las víctimas y de la defensa quienes señalaron que no tenían legibles las copias de acceso, y que cuando se les pusieron a su disposición ya faltaban escasas horas para que se venciera el término y los abogados manifestaron que no tenían tiempo para leer los tomos que tiene la carpeta de investigación.