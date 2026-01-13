Regularán a guías de turistas y sus actividades

Para promover la seguridad del turista y la protección del patrimonio natural y cultural que se requieren en el desarrollo de la actividad que realizan los guías de turistas de carácter cultural en el Estado, los prestadores de este servicio contarán con 180 días naturales para regularizar cualquier situación pendiente que tengan que los acredite como operadores certificados para llevar a cabo sus labores.

La subsecretaria de turismo del gobierno de México y presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización turística, Nathalie Veronique Desplas Puel, detalló que estas acciones oficiales son con el objetivo de llevar una experiencia más segura al visitante con la certeza de que cuentan con un respaldo y garantía de calidad de lo que se está ofreciendo, además de contar con padrón de quienes prestan estos servicios, y que se deberán cumplir a nivel nacional.

Uno de los requisitos primordiales es que se cuente con la credencial de reconocimiento vigente que los acredite como "Guía de Turistas General" o "Guía local en temas, sitios, zonas, monumentos, circuitos, rutas o productos turísticos específicos", y la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Turismo que es la base de datos oficial gestionada por la secretaría de turismo.

Además, será obligatorio registrar los costos de los servicios contratados por el turista; idiomas en que se proporcionarán los servicios; el tipo de seguro cuya póliza cubra al menos la vida, salud y seguridad del turista, incluyendo la aseguradora, número de póliza y vigencia de esta; y los procedimientos para presentar quejas, reclamaciones, devoluciones e inconformidades, así como los lugares, horarios y plazos de atención.

La evidencia para los registros se deberá presentar a través de documentos, de manera visual o verbal, y una vez se concluya el plazo de los días mencionados, el gobierno federal con el apoyo del gobierno del Estado y municipal, iniciarán jornadas de inspecciones para verificar que se cumpla con las normas correspondientes.