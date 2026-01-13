  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 13 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Regularán a guías de turistas y sus actividades

Es para brindar seguridad al usuario y protección a las zonas naturales

Ene. 13, 2026
Regularán a guías de turistas y sus actividades

Para promover la seguridad del turista y la protección del patrimonio natural y cultural que se requieren en el desarrollo de la actividad que realizan los guías de turistas de carácter cultural en el Estado, los prestadores de este servicio contarán con 180 días naturales para regularizar cualquier situación pendiente que tengan que los acredite como operadores certificados para llevar a cabo sus labores.

La subsecretaria de turismo del gobierno de México y presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización turística, Nathalie Veronique Desplas Puel, detalló que estas acciones oficiales son con el objetivo de llevar una experiencia más segura al visitante con la certeza de que cuentan con un respaldo y garantía de calidad de lo que se está ofreciendo, además de contar con padrón de quienes prestan estos servicios, y que se deberán cumplir a nivel nacional.

Uno de los requisitos primordiales es que se cuente con la credencial de reconocimiento vigente que los acredite como "Guía de Turistas General" o "Guía local en temas, sitios, zonas, monumentos, circuitos, rutas o productos turísticos específicos", y la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Turismo que es la base de datos oficial gestionada por la secretaría de turismo.

Además, será obligatorio registrar los costos de los servicios contratados por el turista; idiomas en que se proporcionarán los servicios; el tipo de seguro cuya póliza cubra al menos la vida, salud y seguridad del turista, incluyendo la aseguradora, número de póliza y vigencia de esta; y los procedimientos para presentar quejas, reclamaciones, devoluciones e inconformidades, así como los lugares, horarios y plazos de atención.

La evidencia para los registros se deberá presentar a través de documentos, de manera visual o verbal, y una vez se concluya el plazo de los días mencionados, el gobierno federal con el apoyo del gobierno del Estado y municipal, iniciarán jornadas de inspecciones para verificar que se cumpla con las normas correspondientes.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Continúa audiencia por caso Waldo´s en Sonora
Sonora

Continúa audiencia por caso Waldo´s en Sonora

Enero 13, 2026

Este es el caso donde fallecieron 24 personas debido a una explosión en el interior de esta cadena comercial,

Unison anunció beneficiados con becas
Sonora

Unison anunció beneficiados con becas

Enero 13, 2026

Son para quienes se les elimina el pago de colegiatura o recibirán alimentación gratuita

¿De dónde vienen las tortillas sobaqueras? Un viaje al pasado de Sonora
Sonora

¿De dónde vienen las tortillas sobaqueras? Un viaje al pasado de Sonora

Enero 13, 2026

En los pueblos del territorio sonorense es muy común ver puestos desde temprano ofreciendo burritos recién hechos al momento con un sabor único