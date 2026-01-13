Unison anunció beneficiados con becas

Para este semestre escolar serán 999 estudiantes de la Universidad de Sonora los que recibirán beca por exención o de alimentos, informó Jessica Yvette Coronado Verdugo, titular de la dirección de apoyo a estudiantes, resaltando que, por primera vez en la historia de la Unison, se otorgará alimentación gratuita a estudiantes con condiciones socioeconómicas adversas.

En diciembre cuando lanzaron ambas convocatorias, la rectora del Alma Mater, Dena María Camarena Gómez, informó que la beca de exención contempla una bolsa total de 10 millones de pesos para 2026, mientras que el programa de Becas Alimenticias contará con un respaldo de 2 millones de pesos, proveniente de recursos propios de la universidad.

En total entre todos los campus de la institución se recibieron mil 224 solicitudes de becas de exención donde se seleccionaron a 749 estudiantes. "Ahí fueron 749 estudiantes beneficiadas y beneficiados con la extensión de la inscripción y el pago de colegiaturas del semestre 20-26-1. Caborca con 41 estudiantes, Cajeme con 78, Hermosillo con 531, Navojoa son 79 estudiantes, Nogales 18 y Santana son dos", dijo la académica.

Cabe destacar que este tipo de beca para exentar pagos es un programa que la Universidad ha venido realizando desde hace años, y que va dirigido a estudiantes que han destacado en sus actividades académicas y calificaciones.

Respecto al programa de becas alimenticias que por primera vez se implementará y consiste en brindar a los estudiantes un desayuno o comida gratuita en comedores universitarios de cualquiera de los campus, se recibieron 513 solicitudes de las cuales 250 fueron seleccionadas.

"En el orden así de dirección de campos fueron cinco estudiantes de Caborca, en Cajeme fueron 18, Hermosillo 185, Navojoa 35, Nogales 6 y Santana uno", detalló la directora de apoyo a estudiantes.

SI TE INSCRIBISTE PUEDES CONSULTAR EL RESULTADO:

Programa de Becas Alimenticias 2026-1: https://becas-socioeconomicas. unison.mx/