Clima en Sonora hoy, 13 de enero: Tormenta invernal, frente frío y masa de aire polar azotan al estado

Se mantiene el llamado a extremar cuidados ante la posibilidad de heladas, así como a proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas

Ene. 13, 2026
Las bajas temperaturas predominarán en el estado de Sonora.
Este martes 13 de enero, el clima en Sonora enfrentará condiciones invernales debido a la combinación de la segunda tormenta invernal de la temporada, el frente frío número 27 y su masa de aire polar, sistemas que mantienen un marcado descenso de temperaturas en gran parte del país y efectos directos en el noroeste de México.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para este martes, en Sonora se prevé un ambiente frío a muy frío, con heladas durante la madrugada, especialmente en zonas serranas, donde las temperaturas mínimas podrían descender hasta valores cercanos a los 0 °C o incluso por debajo. Estas condiciones representan un riesgo para la población vulnerable y para actividades agrícolas y ganaderas.

Además del descenso térmico, se esperan intervalos de chubascos en distintas regiones del estado, así como vientos de entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar de 30 a 50 km/h, lo que incrementará la sensación térmica de frío, sobre todo en áreas abiertas y durante las primeras horas del día.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS ANTE EL CLIMA FRÍO

Uno de los fenómenos más relevantes para Sonora es la posible caída de nieve o aguanieve en el sur del estado y en zonas de mayor altitud, derivada de la influencia directa de la tormenta invernal. Esta situación podría generar afectaciones en tramos carreteros, principalmente en áreas montañosas, donde no se descartan derrapes o cierres preventivos.

Las autoridades meteorológicas advierten que las condiciones de frío intenso continuarán durante la madrugada del miércoles, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada a través de los avisos oficiales, especialmente si se planea viajar por carretera o realizar actividades al aire libre.

Finalmente, se mantiene el llamado a extremar cuidados ante la posibilidad de heladas, así como a proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, ya que el invierno seguirá dejando efectos significativos en Sonora durante este inicio de semana.

Ofelia Fierros
Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


