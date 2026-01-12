Alcalde de Puerto Peñasco renuncia por motivos de salud

El alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro , anunció su separación temporal del cargo debido a problemas de salud derivados de una intervención quirúrgica y de un proceso médico que requiere atención y seguimiento constante.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el presidente municipal informó que tomó esta decisión de manera responsable, tras dialogarlo con su familia y atender las recomendaciones médicas, priorizando su bienestar físico para poder enfrentar adecuadamente el proceso de recuperación.

"Por motivos de salud derivados de una intervención quirúrgica y de un proceso médico que requiere de toda mi atención y seguimiento, he decidido separarme del cargo de presidente municipal", expresó el edil.

EL MUNICIPIO NECESITA UN ALCALDE DE TIEMPO COMPLETO, RECONOCE

Óscar Castro reconoció que no fue una determinación sencilla, pero subrayó que el municipio necesita un alcalde con plena disponibilidad, energía y presencia para atender las responsabilidades de la función pública.

"Puerto Peñasco necesita y merece un presidente de tiempo completo con la energía, la presencia y la dedicación que esta responsabilidad exige", afirmó.

Asimismo, agradeció a la ciudadanía por la confianza brindada durante su gestión, así como al equipo de trabajo del Ayuntamiento por el compromiso y profesionalismo demostrados. También reconoció el respaldo de su familia y expresó un agradecimiento especial al gobernador del estado y a la presidenta de la República por el apoyo otorgado al municipio.

Alcalde morenista que le retiraron su visa anuncia su renuncia al cargo



El presidente municipal de Puerto Peñasco, Oscar Eduardo Castro Castro anunció mediante un video su renuncia al cargo al manifestar problemas de salud, "Después de dialogar con mi familia y mis amigos, he... pic.twitter.com/2NuwlUxG2e — Político MX (@politicomx) January 13, 2026

ASUME ALEJANDRO VERDUGO COMO ALCALDE INTERINO

Tras el anuncio de Óscar Eduardo Castro, el Cabildo municipal se reunió y se determinó que quien asumirá el cargo de manera interina será Alejandro Verdugo quien se desempeñaba como secretario de gobierno.

En un mensaje a medios de comunicación y regidores, el nuevo alcalde dijo que "vamos a dejar el alma en el trabajo", además se comprometió a poner empeño y trabajar de la mano con el Cabildo para hacer lo mejor por el municipio en todos los rubros.

"Vamos a hacer lo mejor, comentarles a todos que es un honor, se los digo de corazón, quiero mucho a Puerto Peñasco", dijo visiblemente conmovido para reiterar que va a trabajar por el municipio.