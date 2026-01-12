Sonora tuvo regreso a clases positivo

En Sonora se registró buen flujo de asistencia durante primer día de clases de este año, regreso a las aulas de más de 500 mil estudiantes de educación básica en los casi 4 mil 100 planteles, informó Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora.

El secretario destacó que esta asistencia corresponde a preescolar, primaria y secundaria de educación pública y particulares de todo el Estado, contando también con la presencia de más de 22 mil docentes, además resaltó que la información sobre cómo fue caminando la jornada escolar fue fluyendo con los reportes de los jefes de sector, supervisores escolares y directivos.

"Personas de diversas áreas mantienen, desde el inicio de la jornada, comunicación con la estructura educativa para monitorear y verificar que las clases se lleven a cabo sin contratiempos, en beneficio del alumnado", explicó el secretario.

ESCUELA SEGURA SIEMPRE

Gámez Gamboa, también dio a conocer que, durante el período vacacional de invierno que inició el pasado 22 de diciembre, se reforzó el programa "Escuela segura siempre", donde la SEC se mantuvo trabajando en coordinación con autoridades de la secretaría de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, sin registrar robos o daños en los planteles.

"Solo se reportaron dos percances por accidentes automovilísticos, uno en un plantel de secundaria y otro en un preescolar, ambos en el municipio de Caborca, que no fueron de gravedad ni comprometieron el inicio de clases", puntualizó el secretario de la SEC.