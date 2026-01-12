Cumplen guarijíos cinco meses en toma del INPI

Al cumplir este lunes cinco meses con la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en San Bernardo, Municipio de Álamos, miembros de la Etnia Guarijío advirtieron que podrían radicalizar su protesta, en demanda del cumplimiento de 13 puntos del Plan de Justicia.

Héctor Zayla Enríquez, gobernador de la comunidad de Makurawe, lamentó que, a pesar del tiempo transcurrido, persista la falta de atención de funcionarios federales a las peticiones de los pueblos de la tribu.

Señaló que no ha habido mayores avances en el Plan de Justicia, en el que los beneficios "son pocos y, mientras tanto, continúan el desempleo, la migración y otros problemas".

"El Gobierno presume mucho del Segundo Piso de la Transformación, pero, en el caso de la Etnia Guarijío, prácticamente no ha iniciado ni el primero y fue por eso que decidimos alzar la voz, desde agosto, con esta toma de la Coordinación Regional", agregó.

Zayla Enríquez precisó que están solicitando la construcción de un albergue en la cabecera municipal de Álamos, para gestiones de atención a la salud y para estudiantes; camino artesanal a la Presa Pilares, Makurawe y San José; Hospital Regional en San Bernardo; acondicionamiento y pavimentación de calles en las comunidades; tianguis turístico y pesca en la Presa; estadio deportivo multifuncional en San Bernardo.

Asimismo, indicó, piden un acueducto de Guajaray a Los Estrados; camino artesanal a Mochibampo; construcción de camino a Los Bajíos por los extremos de Guajaray-Los Bajíos y Quiriego-Los Bajíos; siete ambulancias; recuperación de territorio ancestral de 33 mil hectáreas; camino a Bavícora; tres mil cabezas de ganado bovino; puente vehicular en Techobampo y Los Jacales y puente colgante en Techobampo.