Alfonso Durazo convoca a disfrutar el FAOT 2026 en Álamos

El Pueblo Mágico de Álamos se convertirá, a partir del próximo 23 de enero, en un punto de encuentro para el arte, la música y la tradición con el inicio del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), considerado el foro internacional de bel canto más relevante de Latinoamérica, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

A once días del arranque de la edición número 41, Sonora afina los últimos detalles para recibir este emblemático encuentro cultural, que se desarrollará del 23 al 31 de enero y reunirá a intérpretes y creadores de distintos géneros musicales, provenientes del ámbito local, nacional e internacional.

CLARIDAD

El titular del Ejecutivo estatal subrayó que el FAOT 2026 tendrá como invitados de honor al país de Marruecos y al Estado de Aguascalientes, una participación que enriquecerá el intercambio cultural y proyectará a Sonora en el escenario internacional a través del arte, el turismo y la identidad regional.

"El mayor valor del FAOT es su capacidad de reunir a las familias en las plazas, calles y foros de Álamos, en una celebración que ofrece arte y cultura de manera gratuita, mostrando al mundo la hospitalidad y calidez de las y los sonorenses", destacó el mandatario.

ARTISTAS

La programación de esta edición integrará el bel canto con expresiones contemporáneas de alto nivel, con la presencia de destacadas figuras de la ópera como María Katzarava, Filippa Giordano, Ainhoa Arteta y Ailyn Pérez, quien será distinguida con la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2026.

De manera paralela, el Foro del Callejón del Templo albergará presentaciones de artistas con amplia trayectoria y proyección internacional, entre ellos Erik y Mía Rubín, Marta Sánchez, Charles Ans, Rocío Banquells, Sergio Arau, Andrés Obregón, Kakalo y Ale Zéguer.

Durazo Montaño recordó que el festival no solo rinde homenaje al tenor sonorense Alfonso Ortiz Tirado, sino que también impulsa la economía local, fomenta el acceso universal a la cultura y consolida a Álamos como un referente cultural de alcance nacional e internacional.

Las actividades se desarrollarán en diversos espacios emblemáticos del municipio, como el Palacio Municipal, el Museo Costumbrista, el Templo de la Purísima Concepción y La Ramada, Casa de los Pueblos Originarios, además de foros dirigidos a las juventudes y a las expresiones culturales de los pueblos originarios de Sonora.

La cartelera completa del FAOT 2026, así como el resto de la agenda cultural del Estado, puede consultarse en el sitio isc.sonora.edu.mx y en las redes sociales oficiales.