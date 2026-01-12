Protestan contra foco de infección en Navojoa

El Cárcamo Matamoros, donde se descargan grandes volúmenes de aguas residuales de Navojoa, se ha convertido en un foco de infección, sin que OOMAPASN y la Secretaría de Salud atiendan debidamente el problema, denunciaron habitantes de la colonia Constitución.

Los vecinos afirmaron que los olores son insoportables, a cualquier hora del día, y, sobre todo, hay muchos moscos, lo que ha provocado varios casos de dengue, por lo que urge que las dependencias de los tres niveles de Gobierno den la limpieza, servicio y mantenimiento adecuados.

La protesta fue encabezada por los activistas sociales Jesús Enrique Román Zamorano, que es habitante de ese sector, y Arturo Osorio Valenzuela, quienes anunciaron que, en caso de no haber una respuesta a su reclamo, tomarán medidas drásticas próximamente como, por ejemplo, la toma del cárcamo.

Señalaron que, además de los problemas citados, en dicho lugar hay más de 20 perros, con el consecuente riesgo de rickettsia para los vecinos, principalmente los que viven enfrente o enseguida de esa área.

"Si no nos creen, que las autoridades vengan un rato aquí y se den cuenta. Este es un problema serio de salud, porque, aparte del dengue y la rickettsia, hay muchas enfermedades gastrointestinales debido a este foco de infección y suciedad", manifestaron.

"Por si fuera poco, en el cárcamo hay muchos fierros viejos tirados, lo que genera condiciones para la proliferación de ratas, culebras, arañas y otros animales. Así que todo esto es parte de una amplia problemática y que tiene muchos años", agregaron.

Finalmente, los activistas pidieron a las autoridades municipales que no se molesten con estos señalamientos de problemas reales y no los vean como enemigos o adversarios.

"Así ha sucedido en otras ocasiones; se enojan, cuando deberían agradecer que nosotros, que conocemos muy bien la problemática de Navojoa, les estamos informando precisamente de estos problemas, antes de que se agraven o empeoren", expresaron.