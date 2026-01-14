Clima en Sonora hoy, 14 de enero: Suben las temperaturas, pero alertan por nuevo frente frío

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este 14 de enero, elaborado con base en el análisis de información del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, la presencia de la corriente en chorro subtropical provocará rachas de viento fuertes, principalmente en municipios costeros, donde podrían superar los 60 kilómetros por hora.

En contraste, el estado mantendrá cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvias en todo el territorio sonorense. Durante la noche y madrugada persistirá un ambiente muy frío a frío en las zonas montañosas, mientras que en el resto de la entidad se espera un clima estable.

AUMENTARÁN LAS TEMPERATURAS

Las autoridades meteorológicas anticipan un ligero incremento en las temperaturas máximas hacia la segunda mitad de la semana. En regiones del centro y sur de Sonora, los valores podrían oscilar entre los 30 y 32 grados centígrados, generando un ambiente cálido durante el día.

NUEVO FRENTE FRÍO

Asimismo, se informó que un nuevo frente frío podría ingresar al estado entre el 24 y 25 de enero, sistema que podría ocasionar lluvias aisladas, rachas de viento y un descenso generalizado de las temperaturas en la entidad.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la capital del estado, se registró una temperatura mínima de 12°C, con una máxima prevista de 31°C. Se esperan vientos moderados con rachas de hasta 40 km/h y cielo despejado.

Ciudad Obregón amaneció con 12°C y alcanzará hasta 31°C durante el día, con rachas de viento de hasta 50 km/h y sin probabilidad de precipitación.

En Nogales, el termómetro marcó una mínima de 1°C y se prevé una máxima de 21°C, con vientos de hasta 40 km/h y cielo despejado.

Para San Luis Río Colorado, se espera una máxima de 27°C, con rachas de viento de hasta 50 km/h y condiciones secas.

Navojoa registró 11°C al amanecer y alcanzará los 31°C, mientras que en Agua Prieta se presentó la temperatura más baja, con -2°C, y una máxima prevista de 20°C.

Finalmente, en Guaymas, se anticipan rachas de viento más intensas, que podrían alcanzar los 70 km/h, con temperaturas entre los 13°C y 26°C.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante los fuertes vientos, especialmente en zonas costeras y al conducir por carretera.