Se registra mortandad de peces en El Siáric

Cientos de peces, principalmente de la especie cochito, aparecieron muertos en la playa de El Siáric, ubicada en el Municipio de Etchojoa.

Habitantes de la zona pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Dirección de Ecología, entre otras dependencias, que investiguen pronto este hecho.

Algunos consideraron que la mortandad se debió a los barcos que pescan sardina y arrojan otras especies que son capturadas con sus redes y no les son útiles, las cuales terminan arrastradas a la playa.

"Ellos son los culpables, porque además no respetan los límites, se acercan mucho a la orilla y arrasan con todo, dejando sin sustento a los pescadores ribereños", denunció Trinidad Valenzuela.

"Hay unos barcos que capturan ese pez con una red de arrastre, que agarran de todos tamaños y se quedan con los grandes. Los que no dan la talla los tiran y los cochitos se mueren. Andan muchos abollados y todos se van a la orilla", aseguró Dolores Arenas.

Por su parte, Marcelo Cuevas atribuyó el hecho a la contaminación provocada por desechos de alimentos de las granjas de cultivo de camarón, que producen gases tóxicos que envenenan y matan a las especies endémicas.

En tanto, Rodolfo Echave lamentó la falta de cultura en el cuidado de la naturaleza y la ausencia de sensibilidad hacia el respeto a la vida, con estas malas acciones de quienes se dedican al comercio de especies marinas.

"Y todos estos daños a los ecosistemas se están dando por cielo, mar y tierra, sin que las autoridades competentes hagan nada": Rodolfo Echave