¿Por qué llevan el título de "Heroicas"? La historia detrás de estos municipios de Sonora

En México, el título de "Heroica" no es un adorno ni una cortesía protocolaria. Es un reconocimiento oficial que se otorga a aquellas ciudades que fueron escenario de hechos históricos decisivos para la defensa del país, la soberanía nacional o la lucha por las libertades.

En el noroeste del país existen nueve ciudades con esta distinción, y Sonora concentra cinco de ellas, lo que no es casualidad: el estado fue una de las regiones más disputadas, atacadas y políticamente activas desde el siglo XIX.

Las ciudades heroicas de Sonora son Guaymas, Ures, Nogales, Caborca y Cananea, y cada una ganó ese título a base de pólvora, resistencia y momentos que cambiaron la historia de México.

¿DE DÓNDE VIENE LA DESIGNACIÓN DE "HEROICA"?

El título se concede por decreto de congresos estatales o federales para reconocer acciones colectivas de valentía ante invasiones extranjeras, conflictos armados o movimientos sociales que impactaron a la nación.

Sonora fue durante décadas una frontera vulnerable, constantemente atacada por filibusteros, tropas extranjeras y grupos armados.

Además, fue cuna de movimientos obreros y políticos que alimentaron la Revolución Mexicana. Por eso, cinco de sus ciudades cargan hoy ese apellido de orgullo:

GUAYMAS

Recibió el título de Heroica por la defensa del puerto el 13 de julio de 1854, cuando los habitantes y fuerzas mexicanas enfrentaron al filibustero francés Gastón de Raousset-Boulbon, quien intentó tomar la ciudad por la fuerza.

Décadas después, el Congreso de Sonora ratificó este reconocimiento por su participación en conflictos armados clave del siglo XIX. Guaymas no solo defendió su territorio: protegió una de las principales puertas marítimas del país.

URES

Declarada Heroica por su resistencia a los imperialistas durante el siglo XIX, en un periodo marcado por levantamientos armados, guerras internas y la lucha entre liberales y conservadores.

El 3 de septiembre de 1998, el Congreso de Sonora formalizó el título como homenaje a su papel en la defensa del proyecto republicano mexicano.

NOGALES

El título de Heroica Nogales se debe a la batalla fronteriza de 1918, cuando tropas mexicanas y estadounidenses se enfrentaron tras un incidente en la línea divisoria. Los habitantes resistieron una incursión militar extranjera, en uno de los episodios más tensos de la historia bilateral.

CABORCA

Declarada Heroica el 17 de abril de 1948 por su defensa contra una invasión de filibusteros estadounidenses en 1857. La población civil se levantó para expulsar a mercenarios que buscaban apoderarse del territorio. Una auténtica escena de película... pero con balas reales.