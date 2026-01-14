Coro LGBT en Sonora busca talentos: convocatoria abierta 2026

Un coro LGBT con sede en Sonora lanzó su convocatoria 2026 para sumar nuevas voces y promover la inclusión, la diversidad y la expresión artística a través de la música. El proyecto busca personas interesadas en formar parte de un espacio seguro, creativo y representativo de la comunidad.

La invitación está dirigida a personas mayores de edad que se identifiquen como parte de la comunidad LGBT o aliadas, sin importar su experiencia previa en el canto. El objetivo principal es crear un coro plural que celebre la identidad, la visibilidad y el respeto a través del arte vocal.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Entre los requisitos generales se encuentran:

Interés por el canto coral y el trabajo en equipo.

Compromiso para asistir a ensayos y presentaciones.

Respeto a los valores de inclusión , diversidad y convivencia.

, diversidad y convivencia. No es indispensable contar con formación musical profesional, ya que el coro ofrece acompañamiento y guía durante el proceso de integración.

AUDICIONES Y PROCESO DE SELECCIÓN

Las personas interesadas deberán registrarse dentro del periodo establecido en la convocatoria. Posteriormente, se les indicará la fecha y modalidad de audición, la cual consistirá en ejercicios vocales básicos para ubicar la tesitura de cada participante.

El coro LGBT de Sonora no solo busca talento vocal, sino también generar un espacio comunitario donde las personas puedan expresarse libremente, fortalecer lazos y visibilizar a la diversidad sexual y de género en escenarios culturales y sociales del estado.

Cómo obtener más información

El proceso de inscripción lo encuentras en su biografía o haciendo clic en este título: Audiciones Coro LGBT Sonora Enero 2026