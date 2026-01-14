Cruz Roja exhorta a realizar aportaciones

La Cruz Roja delegación Sonora hace un llamado a la ciudadanía para que al realizar el pago de su predial haga su donativo a la institución, esto con el objetivo de mantener sus servicios de una manera eficiente.

Recodaron que actualmente los ayuntamientos en general se encuentran brindando descuentos para quienes realicen su pago de predial donde se incluye una aportación para la Cruz Roja Mexicana, y es hasta mediados de febrero cuando se recibe el monto total de lo que se recaude.

El llamado es que una vez realicen el pago del predial, el ciudadano mantenga activo el donativo voluntario destinado a la institución, y resaltó que la suma de estas aportaciones se destinan de manera transparente a fortalecer los servicios de emergencia y atención prehospitalaria que se brindan todos los días a la comunidad.

Destacaron que estos donativos van destinando a sostener la operación de ambulancias, la capacitación constante de su personal y voluntariado, así como la atención oportuna a miles de personas que requieren auxilio médico sin distinción alguna, asimismo, hicieron hincapié en que cada aportación se transforma en traslados de emergencia, primeros auxilios, atención en accidentes y apoyo en situaciones críticas, permitiendo que la institución continúe salvando vidas y respondiendo cuando más se necesita.

Actualmente, hay 33 sedes de Cruz Roja en todo el Estado, y de acuerdo a la información oficial de transparencia de la institución, el pasado 9 de octubre, recibió por parte de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, por concepto de contribución para el fortalecimiento y sostenimiento cuatro millones 896 mil 104 pesos.

En este mismo sentido, la Cruz Roja de Cajeme recibió en agosto 382 mil 992 pesos y para Navojoa fueron 113 mil 365 pesos, que se destinaron para pago nómina y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).