  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Mantenimiento de unidades retrasa recolección de basura en Navojoa

Pide Servicios Públicos comprensión ante los retrasos que se han generado en la recolección de basura, un problema en el que ya se trabaja

Ene. 14, 2026
Mantenimiento de unidades retrasa recolección de basura en Navojoa

Desde finales de diciembre y principios de enero, las denuncias por problemas en la recolección de basura en diversos sectores de Navojoa han incrementado, sin embargo, esto estaría relacionado a problemas en los carros recolectores que se tienen.

Según Servicios Públicos Municipales, el factor principal que ha complicado el correcto flujo en la recolección de basura, ha sido el mantenimiento en los carros recolectores, lo que habría provocado retrasos en el servicio.

Actualmente en Navojoa, se cuenta con un total de 11 carros recolectores, sin embargo, al presentar alguno de ellos fallas mecánicas, llega a provocar un rezago importante y retraso por algunos días.

La dependencia municipal explicó que el mantenimiento en las unidades es esencial para evitar afectaciones mayores, ya que esto podría generar retrasos de varios días, al ser unidades que trabajan en horarios matutino y vespertino.

Ante la problemática generada, Servicios Públicos pidió a la comunidad comprensión ante la situación que se ha presentado, sin embargo, confirmó que se está buscando que sea lo más rápido posible cuando se logre normalizar el servicio.

Cabe destacar que en Navojoa, se tiene contemplado para este 2026 la adquisición de hasta cinco recolectores de basura para volver más eficiente el servicio, como parte de la compra de maquinaria programada para este año.

 

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Frente Pesquero del Sur de Sonora exige control de barcos sardineros
Sonora

Frente Pesquero del Sur de Sonora exige control de barcos sardineros

Enero 14, 2026

Están dañando gravemente el ecosistema marino, denuncian representantes de la agrupación

Narconon Jóvenes con alta demanda, cada vez más familias se interesan
Sonora

Narconon Jóvenes con alta demanda, cada vez más familias se interesan

Enero 14, 2026

Actualmente tiene cupo lleno en el programa de rehabilitación; las adicciones en menores se ha definido como un problema serio

IEE aprueba topes de aportaciones para partidos políticos
Sonora

IEE aprueba topes de aportaciones para partidos políticos

Enero 14, 2026

Es para aportaciones de militantes y simpatizantes, el cal no podrá ser mayor al recurso público otorgado