Mantenimiento de unidades retrasa recolección de basura en Navojoa

Desde finales de diciembre y principios de enero, las denuncias por problemas en la recolección de basura en diversos sectores de Navojoa han incrementado, sin embargo, esto estaría relacionado a problemas en los carros recolectores que se tienen.

Según Servicios Públicos Municipales, el factor principal que ha complicado el correcto flujo en la recolección de basura, ha sido el mantenimiento en los carros recolectores, lo que habría provocado retrasos en el servicio.

Actualmente en Navojoa, se cuenta con un total de 11 carros recolectores, sin embargo, al presentar alguno de ellos fallas mecánicas, llega a provocar un rezago importante y retraso por algunos días.

La dependencia municipal explicó que el mantenimiento en las unidades es esencial para evitar afectaciones mayores, ya que esto podría generar retrasos de varios días, al ser unidades que trabajan en horarios matutino y vespertino.

Ante la problemática generada, Servicios Públicos pidió a la comunidad comprensión ante la situación que se ha presentado, sin embargo, confirmó que se está buscando que sea lo más rápido posible cuando se logre normalizar el servicio.

Cabe destacar que en Navojoa, se tiene contemplado para este 2026 la adquisición de hasta cinco recolectores de basura para volver más eficiente el servicio, como parte de la compra de maquinaria programada para este año.