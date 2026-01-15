Reabrirá sus puertas La Burbuja: Durazo

El rescate del Bosque Urbano La Sauceda, reinaugurado en marzo de 2025 por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, continúa consolidándose como uno de los proyectos emblemáticos de recuperación de espacios públicos en la capital del Estado, al registrar importantes avances en la segunda etapa de rehabilitación que se desarrolla durante 2026.

Como parte del seguimiento a las obras en proceso, el gobernador realizó un recorrido de supervisión por el Parque, donde constató el progreso de los trabajos y verificó las áreas que serán intervenidas en esta etapa, entre ellas la alberca de lanchitas choconas, la trotapista y la rehabilitación del Museo La Burbuja, espacios clave para fortalecer el carácter recreativo, educativo y comunitario del bosque urbano.

Durante el recorrido, Durazo Montaño destacó que La Sauceda avanza como un símbolo de identidad de Hermosillo, al transformarse en un espacio verde renovado que promueve la convivencia familiar, el sano esparcimiento y el contacto con la naturaleza.

En lo referente al Museo La Burbuja, se detalló que cuenta con una inversión de 9.5 millones de pesos y presenta un avance del 11 por ciento. Actualmente se realizan trabajos de limpieza, retiro de mobiliario en áreas interiores, demolición de muros internos y adecuaciones en las instalaciones hidrosanitarias.

Para esta segunda etapa, el mandatario estatal informó que se destina una inversión de 200 millones de pesos, con la intervención de 10 hectáreas que contemplan paisajismo en andadores, área de juegos en la zona norte, espacio de meditación, cafetería, laboratorio de educación ambiental, baños, edificio de acceso poniente, edificio oriente, zona arcade, oficinas administrativas, anfiteatro, skate park, diversas áreas de patinaje recreativo, estacionamiento de La Burbuja, sistema fotovoltaico y la rehabilitación del Museo La Burbuja.

“Vamos a convertir a La Sauceda en un orgullo de las y los hermosillenses, en un espacio natural para el esparcimiento social y familiar gratuito, y en un punto de atracción incluso para quienes visiten la ciudad”, expresó el gobernador.

Dato: La rehabilitación de la alberca para lanchitas choconas, con una inversión de 6.5 millones de pesos, registra un avance del 85 por ciento, en tanto que la trotapista, que cuenta con una inversión de 9.9 millones de pesos, alcanza un avance del 93 por ciento