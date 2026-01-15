Un millón 900 inmigrantes han accedido a la autodeportación

El consulado de Estados Unidos en Hermosillo, informó que son un millón 900 personas las que se han autodeportado a nivel nacional, que son los que han atendido a los llamados que ha realizado el gobierno del vecino país y más de 605 millones que han sido deportados de manera directa por elementos del Gobierno.

Señalaron que los números presentados sobre deportaciones realizadas desde la llegada del actual presidente de Estados Unidos Donald Trump, demuestran que sus estrategias para detener la migración ilegal están funcionando, que los cruces irregulares han bajado drásticamente y que las deportaciones continúan todos los días.

"La Administración de Trump ha deportado a más de 605 mil extranjeros ilegales, a los que hay que sumar otros 1.9 millones que se han deportado a sí mismos, lo que eleva el número total de ilegales que han abandonado Estados Unidos a más de 2,5 millones, desde que el presidente Trump volvió al cargo", indicó el Consulado.

Además, destacaron que la patrulla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, detuvo en promedio a 245 extranjeros ilegales por día desde noviembre, lo que supone una disminución del 95 por ciento con respecto al promedio diario durante el término de la administración del expresidente Joe Biden.

Respecto a este tema, hace hincapié en que el presidente Donald Trump se ha asegurado de que los programas de prestaciones de Estados Unidos sirvan a los ciudadanos estadounidenses, y la administración ha protegido de los extranjeros ilegales más de 40 mil millones de dólares.

Asimismo, reiteran que el cruzar ilegalmente no es seguro ni viable, que el riesgo es alto y las consecuencias son reales, haciendo un llamado a no poner en riesgo la vida en manos de coyotes, y sobre todo a mantenerse informado solo por canales oficiales antes de tomar decisiones que cambian vidas.