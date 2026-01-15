  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 15 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Un millón 900 inmigrantes han accedido a la autodeportación

De noviembre a la fecha se han realizado alrededor de 245 detenciones diarias de extranjeros ilegales en el vecino país

Ene. 15, 2026
La Administración de Trump ha deportado a más de 605 mil extranjeros ilegales, a los que hay que sumar otros 1.9 millones que se han deportado a sí mismos
La Administración de Trump ha deportado a más de 605 mil extranjeros ilegales, a los que hay que sumar otros 1.9 millones que se han deportado a sí mismos

El consulado de Estados Unidos en Hermosillo, informó que son un millón 900 personas las que se han autodeportado a nivel nacional, que son los que han atendido a los llamados que ha realizado el gobierno del vecino país y más de 605 millones que han sido deportados de manera directa por elementos del Gobierno.

Señalaron que los números presentados sobre deportaciones realizadas desde la llegada del actual presidente de Estados Unidos Donald Trump, demuestran que sus estrategias para detener la migración ilegal están funcionando, que los cruces irregulares han bajado drásticamente y que las deportaciones continúan todos los días.

"La Administración de Trump ha deportado a más de 605 mil extranjeros ilegales, a los que hay que sumar otros 1.9 millones que se han deportado a sí mismos, lo que eleva el número total de ilegales que han abandonado Estados Unidos a más de 2,5 millones, desde que el presidente Trump volvió al cargo", indicó el Consulado.

Además, destacaron que la patrulla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, detuvo en promedio a 245 extranjeros ilegales por día desde noviembre, lo que supone una disminución del 95 por ciento con respecto al promedio diario durante el término de la administración del expresidente Joe Biden.

Respecto a este tema, hace hincapié en que el presidente Donald Trump se ha asegurado de que los programas de prestaciones de Estados Unidos sirvan a los ciudadanos estadounidenses, y la administración ha protegido de los extranjeros ilegales más de 40 mil millones de dólares.

Asimismo, reiteran que el cruzar ilegalmente no es seguro ni viable, que el riesgo es alto y las consecuencias son reales, haciendo un llamado a no poner en riesgo la vida en manos de coyotes, y sobre todo a mantenerse informado solo por canales oficiales antes de tomar decisiones que cambian vidas.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Protección Civil reanudan pláticas de prevención
Sonora

Protección Civil reanudan pláticas de prevención

Enero 15, 2026

Es parte del trabajo de continuidad que se le está brindando para fortalecer el actuar en situaciones de riesgo

Impugnan elección de comisario en Pueblo Mayo
Sonora

Impugnan elección de comisario en Pueblo Mayo

Enero 15, 2026

Presenta el participante Jesús Fernando Olivas Valenzuela el recurso, al señalar irregularidades durante el proceso

Navojoa fortalece cultura preventiva, más de 200 negocios han sido revisados
Sonora

Navojoa fortalece cultura preventiva, más de 200 negocios han sido revisados

Enero 15, 2026

Protección Civil está contemplando el agregar información adicional que sea útil en caso de alguna contingencia