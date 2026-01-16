Escapa esposado del lugar donde estaba privado de su libertad y pide auxilio en un camión urbano; detienen a dos en Hermosillo

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, todavía esposada, subió a un autobús de transporte urbano y solicitó auxilio al operador, explicando que había estado retenida contra su voluntad. El chofer decidió trasladarlo de inmediato a la Comandancia de Policía San Bosco, ubicada sobre la calle Navojoa en el norponiente de la ciudad, donde se presentó formalmente la denuncia.

La Policía Municipal activó una investigación con base en la denuncia pública y la información difundida en redes sociales sobre la supuesta privación ilegal de la libertad, lo que llevó a la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas con el hecho.

ASEGURAN ARMAS DE FUEGO

Durante el desarrollo de esta investigación, los agentes aseguraron dos armas de fuego, una de fuego corto y otra larga, como parte de las evidencias obtenidas en el lugar o en el curso de las detenciones, detallaron fuentes policiacas.

Las autoridades de Seguridad Pública estatal y municipal señalaron que los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y que continuarán con las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos, incluyendo la posible participación de los vinculados en otros delitos relacionados con la privación de la libertad.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de los detenidos ni la naturaleza exacta de cómo y dónde fue retenida la víctima antes de su escape. La policía dijo que seguirá informando conforme avance la investigación y se obtengan más elementos probatorios.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima. Las autoridades no han informado su nombre, edad ni otros datos personales, y han señalado que esa información se mantiene bajo reserva mientras avanzan las investigaciones, por motivos de seguridad y debido al proceso legal en curso.