Rechazan impugnación en Pueblo Mayo; ratifican elección de comisario

Luego de haberse presentado el recurso de impugnación para la elección de comisario en Pueblo Mayo, la Comisión Especial conformada por regidores del Ayuntamiento de Navojoa para la elección, determinó que el proceso sí se realizó con legitimidad, volviendo improcedente el recurso.

Fue el aspirante Jesús Fernando Olivas Valenzuela, quien había presentado el recurso de impugnación, al denunciar presuntas irregularidades graves el día de la elección, tales como el acarreo de personas para salir a votar, permanecer durante gran parte de la jornada en las casillas e incitando al voto a su favor por parte del candidato electo, José Ramón Enríquez Argüelles, además de utilizar a funcionarios municipales a su favor.

Sin embargo, tras la revisión efectuada por parte de la Comisión Especial, el presidente de la misma, Marco Sánchez, confirmó que la impugnación fue rechazada, lo que confirmó la legitimidad del proceso y confirmó el resultado previamente anunciado.

Durante la pasada elección, el resultado oficial fue que el aspirante electo, José Ramón Enríquez Argüelles, obtuvo 278 votos, frente a los 268 por parte de Jesús Fernando Olivas Valenzuela, una diferencia de apenas diez votos.

"Les informo que el resolutivo no fue a favor, a pesar de las anomalías. Después de esta experiencia, no me queda más que agradecer a quienes confiaron en mi proyecto, no somos perdedores, por el contrario, nos sentimos contentos y felices de haber dado un paso", pronunció Olivas Valenzuela.

La Comisaría de Pueblo Mayo fue la única sede que había impugnado el proceso electoral; sin embargo, se ratificó el resultado que se decidió en las urnas.

Cabe destacar que, en la comunidad de Pueblo Mayo, el candidato ganador llega a través de una reelección, al haber sido al comisario electo en el anterior periodo.