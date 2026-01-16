  • 24° C
Sonora

Sonora cuenta con Centro Binacional

Es el único en la región noroeste y es a través del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo

Ene. 16, 2026
En Sonora se contará con el primer centro binacional del noroeste, con la cooperación educativa y cultural entre México y Estados Unidos, para brindar atención en el aprendizaje del inglés y el desarrollo de áreas digitales, a través del Consulado de Estados Unidos den Hermosillo, informó el Cónsul General, Drew Hoster.

Dicho Centro Binacional, es parte de un acuerdo para fortalecer programas para construir una región más próspera, conectada y preparada para el futuro. Drew Hoster, indicó al acercarse al 250 aniversario de su independencia este acuerdo también celebra la amistad y el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de ambas comunidades.

"Un gran parte de la importancia labor que estamos haciendo es para impulsar esas relaciones que tenemos binacionales. Y un ejemplo de eso es exactamente este centro. Tener un centro binacional para nosotros va a ser bueno para tener grandes ventajas aquí en Hermosillo y para todo Sonora", dijo el Cónsul de Estados Unidos en Hermosillo.

Además, se detalló que esta es una oportunidad para la comunidad de tener acceso a oportunidades de enseñar inglés, de desarrollo en áreas digitales, en la inteligencia artificial, y en tener oportunidad de abrir puertas que ofrece el inglés de manera gratuita, ofreciendo una ubicación cerca de Estados Unidos.

Cabe mencionar, que el cónsul destacó que México es uno de los países que está participando viendo las oportunidades que existen en ciencia, en tecnología, lo que ofrece realmente y que en Sonora en general, se busca trabajar con la comunidad para conocer hacia dónde se dirigen en cinco años.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

