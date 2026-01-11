Alfonso Durazo presume llegada de capibara al Centro Ecológico de Sonora

El Centro Ecológico de Sonora "Dr. Samuel Ocaña García" contará con un nuevo atractivo en 2026 con la llegada de un capibara, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien compartió el anuncio en redes sociales e invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta.

"No es por presumir, pero ¡miren qué hermosa sorpresa nos espera en el Centro Ecológico de Sonora! Muy pronto podrán conocer a nuestro nuevo habitante", publicó el mandatario, generando expectativa entre los visitantes del recinto.

Hace unos días, a través de sus plataformas digitales, el Centro Ecológico compartió una imagen con la silueta del nuevo inquilino e invitó a los ciudadanos a adivinar de qué especie se trataba. Incluso, se anunció que quienes acertaran podrían conocer personalmente al animal en una etapa inicial del proyecto.

No es por presumir, pero ¡miren qué hermosa sorpresa nos espera en el Centro Ecológico de Sonora! Muy pronto podrán conocer a nuestro nuevo habitante. pic.twitter.com/ytQjVXclTP — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 11, 2026

CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPIBARAS

El capibara, considerado el roedor más grande del mundo, es un mamífero semiacuático, herbívoro y reconocido por su temperamento sociable y pacífico. Esta especie suele vivir en grupos familiares numerosos y se comunica mediante diversos sonidos, como silbidos y una especie de ladridos.

Debido a su carácter tranquilo, los capibaras suelen convivir en armonía con otras especies, lo que los ha hecho famosos por ser animales amigables y relajados. Su alimentación se basa principalmente en pastos, plantas acuáticas y cortezas, además de que sus dientes incisivos crecen de manera continua, por lo que pasan gran parte del día masticando.

HORARIOS DEL CENTRO ECOLÓGICO DE SONORA

El Centro Ecológico de Sonora abre al público de miércoles a domingo, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, mientras que el servicio de Ecosafari opera de 9:00 a 15:00 horas.

Esta noticia causó beneplácito entre la ciudadanía, y a través de redes sociales manifestaron reacciones positivas y muestras de interés por ir a conocer al nuevo integrante del Centro Ecológico de Sonora.