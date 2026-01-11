Policía de Etchojoa proyecta más personal, equipamiento y mejoras operativas

Para este año, la Policía Municipal de Etchojoa buscará reforzar el estado de fuerza, son 106 elementos que se tienen en activo, pero se contempla el sumar a por lo menos 30 oficiales más y reforzar la operatividad.

Esto forma parte de las mejoras para la corporación policiaca, al destacar que durante el pasado año, se logró una importante nivelación salarial hacia los elementos, informó el comisario de Seguridad Pública, Pedro Valenzuela Villegas.

"Nos apoyaron mucho con la nivelación del sueldo en los grados, tuvimos un aumento salarial e incluso se compró equipo para mejorar el servicio durante el pasado año", describió.

Para este 2026, recalcó que además se tienen proyectos para mejorar la infraestructura de la delegación policiaca, pero también en las comisarías, con gestiones que se han realizado en apoyo por la Comisión de Seguridad Pública.

La idea, explicó, es mejorar el estado de fuerza de la corporación, con mayor equipamiento y un número mayor de policías, ya que actualmente se tienen 106 elementos activos y 25 en la modalidad de policías auxiliares.

"Por ejemplo, esos 25 policías auxiliares están por evaluarse en el examen de control y confianza para que puedan entrar oficialmente en funciones; se han estado contratando elementos y esperemos que este año nos lleguen más para cubrir el servicio", enfatizó.

Parte del objetivo, explicó, es mejorar la imagen de la Policía Municipal, al señalar que por redes sociales se llega a señalar a los elementos con presuntos casos de corrupción, las cuales son acusaciones que carecen de veracidad, prueba de ello, es que en los últimos meses no se ha tenido una denuncia oficial a los policías.