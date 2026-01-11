¿Cómo ser policía en Sonora? USP inicia reclutamiento 2026 en estos municipios

La Universidad de la Seguridad Pública (USP) inició su convocatoria 2026 para formar aspirantes a la Policía de Proximidad, con una estrategia de acercar información y requisitos en varios municipios del sur del estado. Esta ruta informativa es parte del plan para fortalecer la seguridad mediante la formación de nuevos elementos capacitados.

La USP es la institución encargada de la formación, capacitación y actualización profesional de quienes desean integrarse a cuerpos policiales estatales y municipales de Sonora. Su objetivo es profesionalizar a quienes aspiran a servir en labores de seguridad.

FECHAS Y LUGARES DE LA RUTA DE RECLUTAMIENTO

De acuerdo con la convocatoria, se instalarán módulos en diversos municipios para que quienes estén interesados conozcan el plan de estudios, los requisitos y el proceso de ingreso. Las fechas programadas son las siguientes:

Huatabampo: 14 de enero

Etchojoa: 15 de enero

Benito Juárez: 15 de enero

Navojoa: 16 de enero

Álamos: 17 de enero

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESAR

Quienes deseen aspirar a la formación como policías de proximidad deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas en la convocatoria. Entre los principales puntos se encuentran:

Tener entre 18 y 35 años de edad

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos

Contar con bachillerato terminado o equivalente

Poseer licencia de conducir vigente y habilidades para manejar

Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional (para hombres)

Presentar una carta de no antecedentes penales

Aprobar la evaluación de control de confianza

Estos requisitos buscan asegurar que los nuevos elementos cuenten con la preparación y condiciones necesarias para desempeñarse con eficacia y responsabilidad.

La apertura de este reclutamiento responde al compromiso del Gobierno de Sonora por incrementar el estado de fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública y mejorar la atención a las comunidades. Con la incorporación de nuevos agentes, se espera fortalecer las labores de proximidad y respuesta en diferentes regiones del estado.

Una vez que concluyan las jornadas informativas, los aspirantes interesados podrán registrarse formalmente y participar en las etapas del proceso de selección, que incluyen evaluaciones médicas, físicas y de confianza, antes de iniciar la formación en la USP.