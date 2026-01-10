  • 24° C
Sonora

Alertan sobre falso Bono Mujer Bienestar 2026 en Sonora

El delegado de la Secretaría del Bienestar en el estado dio a conocer los riesgos de entregar información personal en plataformas no verificadas

Ene. 10, 2026
Luego de que recientemente comenzó a circular en redes sociales una imagen relacionada con un supuesto "Bono Mujer Bienestar 2026", el delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, alertó que es completamente falso.

El funcionario detalló que el mensaje promete un apoyo económico y solicita ingresar a un enlace para registrarse; sin embargo, aclaró que no existe ningún programa social del Gobierno de México denominado "Bono Mujer 2026".

Almada Palafox pidió a la población mantenerse alerta para evitar caer en información fraudulenta, ya que los estafadores aprovechan este tipo de mensajes para robar datos personales, por lo que exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente páginas oficiales de la Secretaría de Bienestar.

"Les comparto que ha llegado información sobre supuestos bonos de Bienestar, y esto no existe en ninguno de los programas. Informamos esto para que no vayan a caer en fraudes o estafas que están circulando a través de redes sociales e internet. Quiero ser muy claro y preciso: el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no otorga ningún bono dentro de los programas de bienestar, por lo que eviten compartir datos personales", recalcó.

Finalmente, resaltó que en la dependencia las incorporaciones a los programas sociales se realizan de manera presencial, por lo que no deben proporcionar datos personales, ni información de sus tarjetas, ni ingresar a enlaces sin antes cerciorarse de que la información sea oficial.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

