Clima en Sonora hoy 10 de enero: Seguirán las mañanas frías y tardes templadas

En Sonora este sábado predominarán condiciones secas con ambiente templado a frío dependiendo de la región. La masa de aire polar influye aún en gran parte del norte y noroeste del país, por lo que las mañanas serán frescas, especialmente en las zonas altas.

En contraste, durante el día el ambiente será más cálido. Aunque con viento que podría sentirse fresco y, en algunos puntos, fuerte por momentos, no se esperan lluvias importantes en la mayoría del estado.

PRONÓSTICO PARA SONORA HOY SÁBADO 10 DE ENERO DE 2026

Hermosillo. Presentará una mínima de alrededor de 10 a 12 °C temprano en la mañana, y una máxima que alcanzará cerca de 24 a 28 °C por la tarde, con cielo mayormente despejado y sensación cálida al sol.

Presentará una de alrededor de 10 a 12 °C temprano en la mañana, y una que alcanzará cerca de 24 a 28 °C por la tarde, con cielo mayormente y sensación cálida al sol. Los vientos soplarán de moderados a fuertes, con rachas que podrían oscilar entre 30 y 50 km/h durante partes de la tarde y noche. La humedad relativa se ubicará entre 40 y 55 por ciento, lo que genera un ambiente relativamente seco con sensación térmica confortable durante el día.

Ciudad Obregón. Se espera una mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 26 a 28 °C, con cielo despejado o con pocas nubes. Los vientos serán moderados, rondando 10 a 25 km/h, con rachas ocasionales más fuertes, especialmente por la tarde.

Se espera una de 10 a 12 °C y una de 26 a 28 °C, con cielo o con pocas nubes. Los serán moderados, rondando 10 a 25 km/h, con ocasionales más fuertes, especialmente por la tarde. La humedad relativa estará en un rango de 50 a 65 por ciento, lo que ayuda a mantener una sensación térmica agradable durante la jornada.

estará en un rango de 50 a 65 por ciento, lo que ayuda a mantener una sensación térmica agradable durante la jornada. Nogales. En el extremo norte mostrará una mínima fría, cercana a 0 a 3 °C, y una máxima más baja, alrededor de 8 a 12 °C. Aquí los vientos serán moderados, con rachas de 30 a 50 km/h, y la humedad relativa estará entre 50 y 70 por ciento, reforzando la sensación de frío en la región.

En el extremo norte mostrará una fría, cercana a 0 a 3 °C, y una más baja, alrededor de 8 a 12 °C. Aquí los serán moderados, con de 30 a 50 km/h, y la estará entre 50 y 70 por ciento, reforzando la sensación de frío en la región. San Luis Río Colorado. Tendrá una mínima cercana a 7 a 9 °C y una máxima de 16 a 18 °C, con vientos moderados a fuertes, especialmente por la tarde, con rachas que podrían superar los 50 km/h. La humedad relativa se espera entre 35 y 50 por ciento, manteniendo el ambiente seco.

Tendrá una cercana a 7 a 9 °C y una de 16 a 18 °C, con moderados a fuertes, especialmente por la tarde, con que podrían superar los 50 km/h. La se espera entre 35 y 50 por ciento, manteniendo el ambiente seco. Navojoa. La mínima rondará 9 a 12 °C y la máxima 26 a 28 °C. Los vientos serán moderados, con rachas de 30 a 45 km/h, y la humedad relativa alrededor de 50 a 65 por ciento, con cielo despejado la mayor parte del día.

La rondará 9 a 12 °C y la 26 a 28 °C. Los serán moderados, con de 30 a 45 km/h, y la alrededor de 50 a 65 por ciento, con cielo la mayor parte del día. Agua Prieta. Tendrá una mínima fría, estimada entre -1 a 2 °C, y una máxima de 10 a 13 °C. Los vientos serán ligeros a moderados en la mañana y se intensificarán por la tarde con rachas de 30 a 50 km/h.

Tendrá una fría, estimada entre -1 a 2 °C, y una de 10 a 13 °C. Los serán ligeros a moderados en la mañana y se intensificarán por la tarde con de 30 a 50 km/h. La humedad relativa se mantendrá entre 60 y 75 por ciento, con ambiente frío persistente.

Guaymas. En la costa presentará una mínima de 12 a 15 °C y una máxima de 20 a 24 °C, con vientos moderados a fuertes provenientes del mar, con rachas que podrían llegar a 45 a 60 km/h.

En la presentará una de 12 a 15 °C y una de 20 a 24 °C, con moderados a fuertes provenientes del mar, con que podrían llegar a 45 a 60 km/h. La humedad relativa será más alta que en el interior, en 60 a 75 por ciento, lo que puede hacer sentir el aire un poco más fresco.

El territorio sonorense seguirá con mañanas frías y tardes más templadas, con viento moderado a fuerte en varias zonas del estado y condiciones secas sin precipitaciones generalizadas.

Las diferencias térmicas entre la madrugada y la tarde serán marcadas, por lo que se recomienda llevar abrigo por las mañanas y prendas ligeras para la tarde.