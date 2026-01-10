Cae producción lechera

La producción de leche en el Valle del Yaqui registró una caída del 15 por ciento debido a las altas temperaturas.

Pedro Cervantes García indicó que de los 530 mil litros de lácteo semanales que normalmente se producen en estas fechas, ahora la cifra ronda los 460 mil litros por semana.

El gerente de la Asociación Ganadera Local de Productores de Leche del Valle del Yaqui (AGLVY) señaló que, durante las primeras 15 semanas del ciclo lechero —que inicia en octubre y concluye en septiembre—, no se cumplieron las proyecciones.

"El clima registrado en los últimos meses, con altas temperaturas, tiene un impacto directo en la producción de leche; por ello, esperamos que mejoren las condiciones y llegue el frío", apuntó.

Las proyecciones indican que la producción alcanzará un máximo de 600 mil litros semanales en marzo, que es cuando se registra el tope. "En septiembre, la producción de leche cae un 74 por ciento en relación con marzo", detalló.

Reiteró que esperan un repunte para tener un año rentable para los productores.

En el Valle del Yaqui, el hato lechero es de 3 mil 500 vacas.

Para atender la demanda en Sonora, llega leche de Chihuahua, Torreón y Mexicali