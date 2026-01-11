Clima hoy domingo 11 de enero: Sonora tendrá mañanas frías, tardes templadas y viento moderado a fuerte

El estado amaneció con un clima fresco y sin lluvias generalizadas para este domingo, las temperaturas mínimas se mantendrán en la mayoría de las regiones, y durante el día se espera ambiente más cálido con cielo soleado y vientos que podrían sentirse intensos en zonas abiertas y costeras. Las diferencias entre las temperaturas de la madrugada y la tarde serán notables, por lo que se recomienda usar abrigo temprano y ropa ligera por la tarde.

HERMOSILLO

La capital sonorense presentará una mínima cercana a 12 °C por la mañana y una máxima de alrededor de 26 °C durante la tarde con cielo mayormente despejado. Se esperan vientos moderados a fuertes del noreste, con rachas que podrían acercarse a los 45-50 km/h, humedad relativa baja, generando un ambiente seco y sensación térmica confortable durante el día.

CIUDAD OBREGÓN

En esta zona del sur del estado se espera una mínima de entre 10 °C y 11 °C, con una máxima que puede alcanzar hasta 27 °C bajo cielos despejados. El viento soplará en dirección norte con intensidad moderada, haciendo sentir el ambiente más fresco por momentos.

NOGALES

Se presentará una de las mañanas más frías de la entidad, con mínimas cercanas a 1 °C, mientras que la máxima no superará los 14-15 °C. El cielo estará despejado y los vientos serán moderados, reforzando la sensación de frío en esta región fronteriza.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Se anticipa una mínima templada de alrededor de 8-9 °C y una máxima aproximada de 22 °C, con cielo despejado y vientos moderados a fuertes. La humedad relativa se mantendrá baja, por lo que predominará un ambiente seco durante gran parte de la jornada.

NAVOJOA

En el sur del estado, la mínima rondará los 12 °C y la máxima podrá llegar hasta 29 °C, con cielo despejado la mayor parte del día. Los vientos soplarán con intensidad moderada, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca en zonas abiertas.

AGUA PRIETA

Esta región también amanecerá fresca, con mínimas cercanas a 9-10 °C y máximas alrededor de 24 °C. El cielo se mantendrá mayormente soleado y los vientos moderados a fuertes durante la tarde reforzarán la sensación de frío en la mañana y de templado durante el día.

GUAYMAS

En la costa, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C con condiciones de cielo despejado. Los vientos costeros serán moderados, lo que podría generar sensación de frío, especialmente por la tarde y noche.

El cielo despejado prevalecerá en la mayoría de las ciudades, mientras que los vientos moderados a fuertes en varias zonas harán que la sensación térmica varíe a lo largo del día.