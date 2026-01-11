Alcalde de Huatabampo es víctima de suplantación de identidad

El alcalde Municipal de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia, dio a conocer que en los últimos días, ha sido víctima de suplantación de identidad, al detectar que personas desconocidas, estarían utilizando su nombre e imagen para engañar a personas de la comunidad.

Fue a través de las redes sociales, como el munícipe emitió un aviso urgente a la ciudadanía para alertar sobre una modalidad de engaño detectada, en el que instó a la población a hacer caso omiso, ya que se ha detectado que se están enviando mensajes a su nombre.

"Quiero informarles que en los últimos días se han estado enviando mensajes desde números desconocidos, utilizando mi nombre y fotografía de perfil de WhatsApp para intentar engañar a la ciudadanía", informó.

Vázquez Valencia pidió a la población en no caer en ningún tipo de extorsión o fraude que se pueda presentar, al asegurar que a título persona, no está solicitando dinero, apoyos económicos, ni información personal por ese tipo de medio.

"Siempre asegúrense de verificar cualquier mensaje directamente por los canales oficiales del Ayuntamiento o conmigo y, de ser posible, denuncien el número", solicitó.

En su caso, describió que se están utilizando números con lada de otras partes del país, por lo que pidió el estar atentos.

La suplantación de identidad en WhatsApp es un fraude común en el que un atacante toma el control de una cuenta para estafar a los contactos de la víctima, generalmente solicitando dinero.