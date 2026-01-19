  • 24° C
Sonora

Festival del Globo de Hermosillo cierra con Los Apson

El Cuarto Festival del Globo en Hermosillo se consolida como uno de los eventos más importantes de la ciudad tras atraer a miles de asistentes

Ene. 19, 2026
Festival del Globo de Hermosillo cierra con Los Apson

Ante miles de asistentes, el Cuarto Festival del Globo cerró con gran éxito y se consolidó como uno de los eventos más importantes de Hermosillo, al reunir durante tres días a familias y visitantes en una celebración donde el desierto y el cielo se llenaron de color con la participación de 20 globos aerostáticos.

Impulsado por el presidente municipal Antonio Astiazarán, el festival ofreció experiencias para todas las edades, desde amaneceres a bordo de globos aerostáticos hasta tardes de convivencia y noches mágicas iluminadas por luces, fotografías, videos y conciertos gratuitos con artistas locales y presentaciones estelares como Moenia y Los Apson.

"Es un ambiente muy bonito. No es algo que estemos acostumbrados a ver todos los días. El Festival del Globo de Hermosillo ya se convirtió en el segundo más grande de México, después de León, Guanajuato, lo cual es una muy buena noticia", expresó el alcalde Antonio Astiazarán.

Además del espectáculo aéreo, el festival contó con un corredor gastronómico, área infantil y la tradicional Noche Mágica, que incluyó un impresionante show de drones.

Familias enteras se detuvieron a observar el cielo transformado en un lienzo de luces, figuras y animaciones que cerraron cada jornada con asombro.

imagen-cuerpo

LOS APSON REUNIÓ GENERACIONES

La música fue protagonista en la clausura del festival cuando Los Apson subieron al escenario para cerrar con broche de oro.

Abuelos, madres, padres, hijas e hijos compartieron una noche llena de recuerdos al corear temas emblemáticos como "Fue en un café", "Anoche me enamoré" y "Sueña dulce nena", en un ambiente de nostalgia y celebración colectiva.

Durante el domingo, la agrupación Toque y Tono puso a bailar al público con su propuesta artística, definida como sonido Latino Machín, llenando el festival de música bullanguera y energía. Ese mismo día, un espectáculo de 200 drones iluminó el cielo con figuras representativas de la identidad de Hermosillo.

imagen-cuerpo

NUEVAS EXPERIENCIAS PARA EL PÚBLICO

Entre las actividades destacaron los vuelos libres en globos aerostáticos en Econatura, así como la Noche Mágica con 20 globos, incluidos tres globos de figuras como el de Elvis Presley y el Puerco Araña.

A ello se sumaron espacios como "Algo Chilo", con sets fotográficos; el Pabellón de La H; el Mercado de Rancho, enfocado en productos regionales; Sky Kids Mega, el bazar de emprendimiento y el corredor gastronómico.

Con esta cuarta edición, el Festival del Globo reafirma su lugar como un punto de encuentro para la convivencia familiar, el disfrute y la creación de recuerdos.

imagen-cuerpo
