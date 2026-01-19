Denuncian policías de Etchojoa "Alza salarial fantasma"

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Elementos de policía municipal de Etchojoa se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal para mostrar su inconformidad ante el incumplimiento al aumento salarial, al señalar falta de transparencia y no haber mejora en sus percepciones salariales.

Acompañados del regidor del Ayuntamiento de Etchojoa, Sebastián Valenzuela, los manifestantes dieron a conocer que la medida se tomó luego del incremento salarial de 3.8 por ciento que les fue asignado en el presupuesto de este año, pero el cual, solo se ha quedado en promesas, ya que no se ha visto reflejado en el pago de nómina.

Explicaron que días atrás, se dio a conocer el incremento salarial a los oficiales por parte de autoridades del Ayuntamiento, sin embargo, aseguraron que se trata de una declaración alejada a la realidad que se está viviendo.

Pero además, consideraron que el aumento del 3.8 por ciento que se anunció, es una cifra que consideran insuficiente frente al aumento salarial nacional, establecido en 13 por ciento, por lo que consideraron que está muy por debajo de lo que esperaban.

Los manifestantes señalaron que el porcentaje salarial anunciado, no compensa el riesgo, la carga laboral ni las responsabilidades que implica su trabajo diario en materia de seguridad pública.

Aunque los inconformes fueron abordados por el director de Recursos Humanos, Noé Higuera, a fin de establecer un diálogo y generar acuerdos, mantuvieron su postura de ser atendidos directamente por el secretario del Ayuntamiento o por el propio alcalde Arturo Robles.

Hasta el cierre de edición, no se habían generado acuerdos entre los inconformes y autoridades municipales.

DATO:

En el municipio de Etchojoa se cuenta con un total de 106 policías en funciones.