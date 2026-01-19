  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 19 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Sonora llega a España a través del turismo

Este evento se celebra cada enero en Madrid, y en esta ocasión el país de México es el socio

Ene. 19, 2026
Roberto Gradillas Pineda, secretario de economía y turismo
Roberto Gradillas Pineda, secretario de economía y turismo

Como parte de la promoción de un Sonora más próspero y competitivo, el Estado participará en la Feria Internacional de Turismo en España, con el objetivo de impulsarlo como un eje estratégico para el desarrollo del noroeste del país a nivel mundial, indicó Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo.

Este evento se celebra cada enero en Madrid, España, y en esta ocasión el país de México es el socio, es decir que tendrá todas las prioridades de publicidad en toda la ciudad, en los autobuses, paradas de los camiones y pantallas, entre otros. Se espera la participación de más 125 países y más de 10 mil empresas turísticas a nivel mundial para presentar sus ofertas turísticas.

"Con el respaldo y la visión de nuestro gobernador Alfonso Durazo, Sonora se consolida como un Estado estratégico en el turismo local, nacional e internacional, generando oportunidades y bienestar para miles de familias sonorenses que se dedican a esta importante actividad", expresó Gradillas Pineda.

Por su parte el vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Hermosillo, Julio César Rascón, indicó que durante el evento que inicia el miércoles, estará representando a toda la cadena de valor de hoteleros, restauranteros, y será el único de la iniciativa privada que estará presente por cuarta ocasión.

"Vamos representando y a presentar toda la oferta turística desde el norte de San Isidro y Colorado hasta Etchojoa, Navojoa y los Pueblos Mágicos, las rutas, la sierra, el mar, Pinacate, San Carlos, que es la novedad que está ahorita llamando bastante la atención", dijo Julio César Rascón.

A través de la Unión de Secretarios de Turismo de México A.C. (Asetur) informó que será un encuentro donde la creatividad, la riqueza cultural y la fuerza de los destinos tomarán Madrid para impulsar alianzas, nuevas oportunidades y el futuro del turismo.  

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Jóvenes ABC retoman brigadas de prevención
Sonora

Jóvenes ABC retoman brigadas de prevención

Enero 19, 2026

Este año suman a estudiantes de preescolar en sus actividades

Sonora tendrá su primer Foro Internacional de bomberos
Sonora

Sonora tendrá su primer Foro Internacional de bomberos

Enero 19, 2026

Ser llevará a cabo del 10 al 13 de marzo y se espera la participación aproximada de 200 bomberos

Resienten locatarios del Mercado Municipal la cuesta de enero, ventas bajan al 50%
Sonora

Resienten locatarios del Mercado Municipal la cuesta de enero, ventas bajan al 50%

Enero 19, 2026

Los comerciantes de Navojoa confirmaron la baja movilidad que se está presentando este inicio de año