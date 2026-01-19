Sonora llega a España a través del turismo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como parte de la promoción de un Sonora más próspero y competitivo, el Estado participará en la Feria Internacional de Turismo en España, con el objetivo de impulsarlo como un eje estratégico para el desarrollo del noroeste del país a nivel mundial, indicó Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo.

Este evento se celebra cada enero en Madrid, España, y en esta ocasión el país de México es el socio, es decir que tendrá todas las prioridades de publicidad en toda la ciudad, en los autobuses, paradas de los camiones y pantallas, entre otros. Se espera la participación de más 125 países y más de 10 mil empresas turísticas a nivel mundial para presentar sus ofertas turísticas.

"Con el respaldo y la visión de nuestro gobernador Alfonso Durazo, Sonora se consolida como un Estado estratégico en el turismo local, nacional e internacional, generando oportunidades y bienestar para miles de familias sonorenses que se dedican a esta importante actividad", expresó Gradillas Pineda.

Por su parte el vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Hermosillo, Julio César Rascón, indicó que durante el evento que inicia el miércoles, estará representando a toda la cadena de valor de hoteleros, restauranteros, y será el único de la iniciativa privada que estará presente por cuarta ocasión.

"Vamos representando y a presentar toda la oferta turística desde el norte de San Isidro y Colorado hasta Etchojoa, Navojoa y los Pueblos Mágicos, las rutas, la sierra, el mar, Pinacate, San Carlos, que es la novedad que está ahorita llamando bastante la atención", dijo Julio César Rascón.

A través de la Unión de Secretarios de Turismo de México A.C. (Asetur) informó que será un encuentro donde la creatividad, la riqueza cultural y la fuerza de los destinos tomarán Madrid para impulsar alianzas, nuevas oportunidades y el futuro del turismo.