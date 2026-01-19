  • 24° C
Sonora

Jóvenes ABC retoman brigadas de prevención

Este año suman a estudiantes de preescolar en sus actividades

Ene. 19, 2026
Grupo Jóvenes ABC

El grupo Jóvenes ABC continuarán durante este año con brigadas de concientización "Pequeñas Voces, Grandes Ausencias" para la prevención de incendios y qué hacer en caso de un suceso como el ocurrido el pasado 5 de junio del 2009, teniendo como novedad la integración de los grados de preescolar, informó la vocera, Dana Camila Espinoza Ortiz.

Detalló que las labores se estarán realizando en dos etapas. La primera consta de preescolar y primaria baja que vendría siendo primero, segundo y tercer año de primaria y la segunda etapa es para primaria alta y secundaria. "A diferencia del año pasado, este año decidimos integrar a preescolar en la convocatoria solamente en el área de dibujo".

Espinoza Ortiz informó que la primera etapa inició este lunes 19 de enero para finalizar el próximo 15 de marzo, y que posteriormente se tiene contemplado hacer la ceremonia de premiación el día 29 de abril como un homenaje a las niñas y niños fallecidos el día 5 de junio del 2009, recordando que ellos siempre van a ser niños.

"En las brigadas estamos manejando muchas dinámicas de prevención, concientización con los niños y jóvenes. Actualmente, manejamos una actividad donde junto con Protección Civil les enseñamos qué hacer o cómo actuar en caso de una emergencia, esto es más o menos parecido para cada etapa, para cada categoría, pero en sí el objetivo es concientizar, prevenir y buscar la no repetición en las actividades que realizamos durante las brigadas", resaltó la vocera del grupo.

La segunda etapa inicia el día 15 de marzo con la categoría dibujo, canción, poesía o reclamo a la sociedad, finalizando el día 15 de mayo para hacer la ceremonia de clausura el día 5 de junio y se realizará la premiación del primer, segundo y tercer lugar de cada categoría.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

