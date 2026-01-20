Clima en Sonora hoy, 20 de enero: Calor durante el día y alerta por frente frío con posible nieve

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con base en el análisis de la información meteorológica general y datos del Servicio Meteorológico Nacional, así como de diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este martes 20 de enero.

Durante el día de hoy, la presencia de la corriente en chorro subtropical favorecerá cielos parcialmente nublados en gran parte del estado, con una ligera probabilidad de lluvias en municipios colindantes con Sinaloa. A pesar de estas condiciones, predominará un ambiente estable en la mayor parte del territorio sonorense.

En contraste, durante la noche y la madrugada persistirá un ambiente muy frío a frío en las zonas montañosas de la entidad, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el descenso de temperaturas. Para el día, las temperaturas máximas se mantendrán elevadas, especialmente en las regiones centro y sur, donde los valores oscilarán entre los 30 y 32 grados centígrados, generando un ambiente cálido.

NUEVO FRENTE FRÍO

En cuanto a los pronósticos a corto plazo, Protección Civil informó sobre la posible llegada de un nuevo frente frío entre el 23 y 24 de enero. Este sistema, en combinación con una vaguada polar, podría provocar lluvias de moderadas a fuertes, rachas intensas de viento y un marcado descenso de temperatura en todo el estado. Además, no se descarta la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la capital del estado, la mañana inició con una temperatura mínima de 12 °C y humedad relativa del 50%. Para este martes se espera una máxima de 28 °C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas que podrían alcanzar los 30 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón registró una temperatura mínima de 13 °C y humedad del 80%. Se prevé una máxima de 29 °C, con vientos similares de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. El cielo permanecerá nublado y existe un 20% de probabilidad de precipitación.

En Nogales, el termómetro marcó 3 °C al amanecer, con humedad del 45%. La temperatura máxima rondará los 23 °C, con cielos parcialmente nublados, vientos moderados y sin probabilidad de lluvia.

San Luis Río Colorado amaneció con 10 °C y humedad del 40%. Para hoy se espera una máxima de 26 °C, cielos despejados, vientos de hasta 30 km/h y condiciones secas.

Navojoa registró una temperatura mínima de 14 °C y humedad del 75%. Se pronostica una máxima de 29 °C, con cielos nublados, vientos moderados y una probabilidad de lluvia del 30%.

En Agua Prieta, el amanecer fue frío, con 0 °C y humedad del 50%. La temperatura máxima alcanzará los 21 °C, con cielos mayormente despejados, vientos moderados y sin precipitaciones.

Finalmente, Guaymas presentó una temperatura mínima de 14 °C y humedad del 75%. Para este martes se espera una máxima de 24 °C, cielos parcialmente nublados, vientos con rachas de hasta 40 km/h y nula probabilidad de lluvia.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles cambios en el pronóstico, especialmente por la llegada del frente frío previsto para los próximos días.