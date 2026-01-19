Abandonan a recién nacido en campo agrícola de la Costa de Hermosillo

Un bebé recién nacido fue localizado con vida dentro de un contenedor de basura en un campo agrícola de la comisaría Miguel Alemán, en la Costa de Hermosillo, en un hecho que ha causado consternación entre trabajadores y autoridades locales.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Municipal adscrita a dicha comisaría, el menor fue ingresado de urgencia a un hospital alrededor de las 03:30 horas, luego de haber sido encontrado por un guardia de seguridad durante su recorrido de vigilancia nocturna.

El trabajador relató que escuchó el llanto proveniente de una zona cercana a los contenedores de basura, por lo que decidió acercarse para verificar la situación. Al revisar, se percató de que dentro de una bolsa negra de plástico se encontraba un bebé recién nacido, aún con signos vitales. De inmediato solicitó apoyo para su traslado urgente a un centro médico.

Minutos después, a las 04:20 horas, elementos de la Policía Municipal acudieron al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 Norte, en la colonia Centro, donde el recién nacido ya recibía atención especializada por parte del personal médico.

El informe médico preliminar indica que el bebé nació con 32 semanas de gestación, por lo que se trata de un prematuro. Su estado de salud fue reportado como delicado, ya que presenta dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia, condiciones que ponen en riesgo su vida y requieren vigilancia constante en el área de cuidados intensivos neonatales.

Las autoridades señalaron que el caso quedó a disposición de las instancias correspondientes para iniciar las investigaciones legales y determinar quién o quiénes resultan responsables del abandono del menor.

Asimismo, se activaron los protocolos de protección infantil y se dará intervención a las instituciones encargadas de salvaguardar los derechos del recién nacido.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la madre ni de posibles responsables. La Fiscalía continuará con las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el abandono.

El caso reabre el debate sobre la atención a mujeres en situación vulnerable, el acceso a servicios de salud reproductiva y la urgencia de fortalecer redes de apoyo para prevenir hechos que ponen en riesgo la vida de recién nacidos.