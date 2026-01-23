Clima en Sonora hoy, 23 de enero: Tormenta invernal impactará este fin de semana; hasta 100% de probabilidad de lluvia

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El clima en Sonora para este viernes 23 de enero, detalla que la interacción de diversos sistemas atmosféricos darán origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, la cual afectará gran parte del estado durante el fin de semana.

Se esperan cielos mayormente nublados en gran parte del territorio sonorense, con probabilidad media de lluvias ligeras a moderadas en el noreste del estado. Municipios como Agua Prieta, Cananea, Naco, Santa Cruz, Fronteras, Nacozari de García, Bavispe, Huachinera y comunidades del norte del Río Sonora podrían registrar las primeras precipitaciones del sistema.

Durante la madrugada de este viernes, las lluvias tenderán a intensificarse y expandirse hacia el oriente, alcanzando también el Valle de Guaymas y zonas cercanas. Este fenómeno vendrá acompañado de un descenso notable en las temperaturas y rachas de viento considerables, principalmente en el oriente de Sonora.

Asimismo, la tormenta invernal se ubicará sobre el noroeste del país, reforzando el temporal con lluvias de moderadas a fuertes en regiones del norte, noreste, oriente y sur del estado. Además, existe la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas altas como la comunidad de Mesa Tres Ríos, en el municipio de Nácori Chico.

CONDICIONES PARA EL SÁBADO

El sábado, desde las primeras horas del día, el sistema continuará fortaleciéndose y provocará un temporal lluvioso en el centro de Sonora. Se prevén lluvias puntualmente fuertes en ciudades como Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón, así como en municipios del río Sonora. Conforme avance la jornada, las precipitaciones se desplazarán hacia el sur y oriente, afectando el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo.

Ese mismo día se presentará un incremento significativo en la velocidad del viento, con rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en municipios como Álamos, Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Rosario, Quiriego, Yécora, Etchojoa, San Ignacio Río Muerto y zonas aledañas.

Finalmente, entre la noche del viernes y la madrugada del domingo, aumentará la probabilidad de caída de nieve y aguanieve en regiones montañosas de Cananea, Nogales, Santa Cruz, Agua Prieta, Yécora y Nácori Chico. Asimismo, se esperan amaneceres extremadamente fríos, con temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius y riesgo de heladas en zonas serranas.

