Dos años llevando esperanza: así celebra "Yo te llevo a tu quimio" su aniversario

Este jueves 22 de enero, el grupo "Yo te llevo a tu quimio", un voluntariado conformado por conductores de plataformas digitales e independientes, cumplió dos años de brindar traslados gratuitos a niños y adultos que reciben quimioterapia en hospitales de Hermosillo, Sonora.

Durante este tiempo, cientos de pacientes han contado con la ayuda de personas que donan su tiempo, recursos y vehículos para hacer más llevadero un momento difícil. Para celebrar este segundo aniversario, realizaron un traslado muy especial para Leila, la primera niña que recibió este servicio el 22 de enero de 2024 y quien volvió a subirse a un auto del grupo para ir a cita médica.

"Hace dos años inició ´Yo te llevo a tu quimio´ y desde entonces me han acompañado en las buenas y en las malas. Quiero agradecer a todos los voluntarios por hacer tantos traslados con tanto amor", dijo la pequeña.

TRASLADOS LLENOS DE AMISTAD, FE Y ESPERANZA

En un video donde se ve cómo una conductora va por ella a su casa, Leila también agradece a quienes han formado parte de este proyecto "por darnos fe y esperanza a los pacientes de oncología".

El primer conductor en unirse al grupo fue Hernán, quien también había participado en el proyecto original de Ciudad Obregón. Curiosamente, fue él quien realizó aquel primer traslado para Leila, quien el 12 de septiembre de 2025 recibió su última quimioterapia intravenosa.

Aunque los voluntarios han cambiado con el tiempo, el espíritu de ayudar sigue vivo. El grupo sigue invitando a más personas a sumarse a esta labor, que ha facilitado la vida de muchos pacientes en Hermosillo y Ciudad Obregón.

Dos años después, "Yo te llevo a tu quimio" sigue demostrando que un viaje puede ser mucho más que un traslado puede ser un gesto de esperanza y cariño.