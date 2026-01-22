  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Dos años llevando esperanza: así celebra "Yo te llevo a tu quimio" su aniversario

El equipo de voluntarios opera en Hermosillo dando traslados gratuitos a niños y adultos que luchan contra el cáncer

Ene. 22, 2026
El programa nace en Hermosillo inspirado en uno similar que opera en Ciudad Obregón desde 2022.
El programa nace en Hermosillo inspirado en uno similar que opera en Ciudad Obregón desde 2022.

Este jueves 22 de enero, el grupo "Yo te llevo a tu quimio", un voluntariado conformado por conductores de plataformas digitales e independientes, cumplió dos años de brindar traslados gratuitos a niños y adultos que reciben quimioterapia en hospitales de Hermosillo, Sonora.

Durante este tiempo, cientos de pacientes han contado con la ayuda de personas que donan su tiempo, recursos y vehículos para hacer más llevadero un momento difícil. Para celebrar este segundo aniversario, realizaron un traslado muy especial para Leila, la primera niña que recibió este servicio el 22 de enero de 2024 y quien volvió a subirse a un auto del grupo para ir a cita médica.

"Hace dos años inició ´Yo te llevo a tu quimio´ y desde entonces me han acompañado en las buenas y en las malas. Quiero agradecer a todos los voluntarios por hacer tantos traslados con tanto amor", dijo la pequeña.

TRASLADOS LLENOS DE AMISTAD, FE Y ESPERANZA

En un video donde se ve cómo una conductora va por ella a su casa, Leila también agradece a quienes han formado parte de este proyecto "por darnos fe y esperanza a los pacientes de oncología".

El primer conductor en unirse al grupo fue Hernán, quien también había participado en el proyecto original de Ciudad Obregón. Curiosamente, fue él quien realizó aquel primer traslado para Leila, quien el 12 de septiembre de 2025 recibió su última quimioterapia intravenosa.

Aunque los voluntarios han cambiado con el tiempo, el espíritu de ayudar sigue vivo. El grupo sigue invitando a más personas a sumarse a esta labor, que ha facilitado la vida de muchos pacientes en Hermosillo y Ciudad Obregón.

Dos años después, "Yo te llevo a tu quimio" sigue demostrando que un viaje puede ser mucho más que un traslado puede ser un gesto de esperanza y cariño.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Inhabilitan por 50 años a exfuncionario de Cecop en Sonora por peculado y desvío de recursos
Sonora

Inhabilitan por 50 años a exfuncionario de Cecop en Sonora por peculado y desvío de recursos

Enero 22, 2026

La sanción deriva de una denuncia por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en el Consejo

Ambientalistas piden apoyo para rescatar manglares de Yavaros
Sonora

Ambientalistas piden apoyo para rescatar manglares de Yavaros

Enero 22, 2026

Los llamados "bosques del mar" y "pulmones verdes" han sido dañados por la tala inmoderada y la suciedad, señalan

Canaco advierte que será un año complicado
Sonora

Canaco advierte que será un año complicado

Enero 22, 2026

En Sonora también se debe competir con las ventas en línea y la cercanía con la frontera